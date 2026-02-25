UARU

Google соединит четыре континента подводными оптоволоконными кабелями

America India Connect Map

Google анонсировала запуск проекта подводных линий связи America-India Connect, целью которого является объединение четырех континентов единой сетевой инфраструктурой. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Проект является частью пятилетней инвестиционной программы Google в Индии общим объемом $15 млрд, направленной на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Об этих вложениях компания объявила осенью 2025 года, предусмотрев, в частности, создание центра ИИ в Вишакхапатнаме. Именно этот город на восточном побережье Индии станет главным узлом проекта — здесь построят международный подводный шлюз в партнерстве с местными компаниями. Новый узел позволит избавиться от зависимости от существующих точек выхода кабелей в Мумбаи и Ченнаи.

В рамках проекта проложат три новых подводных маршрута — в Сингапур, Южную Африку и Австралию. Их дополнят четыре волоконно-оптических маршрута между США и Индией, которые повысят пропускную способность и устойчивость сети в Южном полушарии.

Одно из ключевых направлений — прямой волоконно-оптический маршрут между Вишакхапатнамом и Южной Америкой. Вместе с подводными системами Equiano и Nuvem он создаст резервный высокоскоростной коридор между восточным побережьем Америки и Индией в обход юга Африки. В свою очередь, маршрут Вишакхапатнам — Сингапур в паре с системами Bosun и Tabua соединит Индию с западным побережьем Америки через Австралию.

Еще одно направление — прямое оптоволоконное соединение между Мумбаем и Западной Австралией при поддержке систем TalayLink и Honomoana. Этот маршрут дополнит подводные кабели Blue, Raman и Sol, которые вместе образуют коридор передачи данных от восточного побережья Америки через Красное море до Мумбая.

В то же время Google совместно с правительством Индии развивают платформу дистанционного обучения iGOT Karmayogi. Она предоставляет госслужащим доступ к образовательным инструментам на базе ИИ. Учебные материалы оцифровывают и структурируют, превращая в информационные активы, а затем переводят на восемнадцать языков страны.

Редакция Mediasat
