Apple и Google начали тестирование сквозного шифрования для Rich Communication Services (RCS) — современного стандарта обмена сообщениями, который должен заменить SMS. Благодаря новой функции переписка между владельцами iPhone и Android-устройств будет защищена так, что прочитать сообщения смогут только отправитель и получатель. Об этом сообщает издание 9to5 Google.

RCS пришел на смену традиционным SMS и поддерживает подтверждение прочтения и передачу мультимедийных файлов. Однако до сих пор стандарт не предусматривал сквозного шифрования в межплатформенных чатах — то есть переписка между iPhone и Android-устройствами оставалась потенциально уязвимой для перехвата.

Apple добавила поддержку RCS в 2024 году с выходом iOS 18. Тогда же пользователи получили возможность видеть индикатор набора текста, подтверждение прочтения и отправлять мультимедийные файлы в чатах с Android. В марте 2025 года компания объявила о намерении ввести сквозное шифрование для RCS — и нынешнее тестирование является практическим воплощением этого намерения.

Именно этот пробел и устраняют компании. Ранее Apple использовала собственный протокол iMessage, который шифровал переписку только между устройствами Apple, тогда как RCS-сообщения в адрес Android такой защиты не имели. Нынешняя инициатива обеих компаний фактически меняет подход к безопасности межплатформенного общения.

В настоящее время функция включена для части участников программы предварительного доступа iOS. Ни одна из компаний не называет точных сроков выхода обновления для широкой аудитории, однако активное тестирование свидетельствует о скором полноценном запуске. Специалисты по кибербезопасности давно указывали на отсутствие шифрования в стандартных RCS-соединениях между различными платформами, поэтому обе компании наконец отреагировали на длительные предостережения отрасли.