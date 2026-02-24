Panasonic передает китайской Skyworth бизнес по продаже телевизоров в Европе и США

Японская корпорация Panasonic передает китайскому производителю электроники Skyworth весь бизнес по продаже телевизоров на рынках Европы и Соединенных Штатов Америки (США). Партнерство, которое издание Nikkei характеризует как «всестороннее», вступит в силу с апреля 2026 года — финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.

По условиям соглашения, Skyworth переберет под свой контроль все операции Panasonic в этих регионах — в частности, маркетинг и логистику. Panasonic, в свою очередь, сосредоточится на внутреннем японском рынке и расширит ассортимент техники премиального ценового сегмента. Тем самым компания уходит с массового телевизионного рынка на Западе.

- Реклама -

Сделка соответствует более широкой тенденции среди японских производителей электроники, которые постепенно сокращают присутствие в сегменте телевизоров из-за обострения конкуренции со стороны китайских игроков. Panasonic ранее уже сократила объемы производства в этом направлении, поэтому нынешняя передача бизнеса стала логическим продолжением выбранного курса.

Похожим путем пошла и Sony. В январе 2026 года она выделила подразделение по производству и продаже телевизоров и домашних аудиосистем в самостоятельную структуру, которая станет совместным предприятием с китайской компанией TCL Electronics Holdings. Таким образом, сразу два ведущих японских бренда передают управление телевизионным бизнесом на Западе китайским партнерам.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий