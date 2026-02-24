Opera запустила Web Rewind — интерактивный архив с хроникой развития интернета с 1995 года

Разработчики браузера Opera запустили портал Web Rewind — интерактивный ресурс, позволяющий проследить развитие интернета с 1995 года. Об этом говорится в анонсе на сайте Opera.

Web Rewind появился по случаю юбилея: в 2026 году Opera отмечает 30-летие. Портал предлагает окунуться в цифровую историю и воссоздать дух разных эпох всемирной паутины.

Ресурс построен как интерактивный архив с хронологическим разделением по годам. Каждый год сопровождается озвученным описанием ключевых событий — от dial-up соединений и компьютеров с дискетками до появления Google, MySpace и Twitter. Так посетители могут увидеть, как формировались привычные сегодня цифровые сервисы и технологии.

Особенность Web Rewind — непосредственное взаимодействие с объектами каждой эпохи. В частности, в разделе 1995 года можно нажимать клавиши на клавиатуре, перемещать мышку или вращать корпус компьютера. Это превращает просмотр архива в полноценное погружение, а не просто ознакомление со статическими материалами.

Архив доступен на web-rewind.com, где для каждого года есть отдельная страница — например, web-rewind.com/1996 или web-rewind.com/1997.