lifecell внедряет сервис жестового перевода в собственных магазинах

С февраля 2026 года lifecell запустил пилотный проект по переводу жестового языка в розничных магазинах сети. Партнером инициативы стало Украинское общество глухих (УТОГ), сообщает пресс-служба оператора.

Благодаря сервису клиенты с нарушениями слуха и речи могут получать полноценные консультации по продуктам и услугам оператора во время посещения магазина. Услуга бесплатная — lifecell централизованно финансирует доступ к платформе и обеспечивает ее работу в магазинах.

На первом этапе пилот охватывает пять торговых точек в разных регионах страны — в Киеве (пл. Бессарабская, 2), Львове (ул. Лычаковская, 72), Одессе (ул. Греческая, 50), Днепре (ул. Исполкомовская, 7) и Харькове (ул. Академика Павлова, 323а). В каждом из этих магазинов размещена специальная визуальная коммуникация с информацией о сервисе.

Воспользоваться услугой просто. Посетителю достаточно обратиться к продавцу, который через QR-код заходит на платформу УТОГ, авторизуется и выбирает свободного переводчика. Общение происходит через Viber или WhatsApp — посетитель задает вопросы на жестовом языке, переводчик передает их продавцу, а продавец так же отвечает через переводчика.

Этот сервис — часть более широкой работы lifecell по созданию безбарьерной среды в магазинах. Компания также обучает персонал с учетом потребностей клиентов с инвалидностью, адаптирует торговые залы для удобного передвижения и внедряет тактильную навигацию и информационные материалы шрифтом Брайля.

После завершения пилотного проекта lifecell планирует оценить результаты и рассмотреть возможность распространения сервиса на другие магазины сети.

Ранее Mediasat сообщал, что lifecell также готовит биометрический вход в приложение My lifecell.