Владельцы смарт-телевизоров на платформе Google TV столкнулись с неприятным сбоем — после добавления искусственного интеллекта (ИИ) Gemini поиск на части устройств начал работать некорректно. Об этом пишет Android Authority.

Google начала внедрять Gemini на устройствах с Google TV в сентябре 2025 года. Первыми поддержку ИИ-ассистента получили телевизоры TCL QM9K, затем обновление распространилось на другие устройства. Несмотря на намерение сделать Gemini полезным дополнением платформы, для части пользователей он стал источником проблем.

Во время первоначальной настройки Gemini телевизор последовательно показывает несколько экранов. На первом объясняется, что это за функция и для чего она предназначена. Далее система предлагает разрешить поиск среди персональных данных из «Google Фото», «Календаря» и других сервисов. В завершение нужно выбрать голос ассистента. Именно на этом этапе, судя по всему, и возникает сбой — система почему-то возвращает пользователя к началу настройки каждый раз, когда тот пытается воспользоваться поиском.

Один из пользователей форума Reddit опубликовал видеозапись, которая наглядно демонстрирует проблему. На нем видно, как телевизор попадает в бесконечный круг при попытке найти приложение — нажатие кнопки поиска каждый раз открывает экран настройки Gemini. Причем результат одинаков — независимо от того, дает ли пользователь согласие на персонализированный поиск или отказывается.

Подобные жалобы поступили и от других владельцев устройств с Google TV. В качестве временного решения один из пользователей предложил откатить обновление Google TV до предыдущей версии. Google официально ситуацию пока не прокомментировала.