Кабмин взял под свое управление «Мультимедийную платформу иновещания Украины»

ДП

Кабинет министров Украины подчинил себе государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ»). Распоряжением №169 от 19 февраля определено, что функции по управлению имущественным комплексом предприятия выполняет правительство, а не Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

ГП «МПИУ» основано для осуществления украинского вещания на иностранных языках. В состав предприятия входят телеканалы «FreeДОМ» и UATV, диджитал-платформа The Gaze и телеканал «Дом».

19 ноября 2025 года Кабмин передал ГП «МПИУ» вместе с Украинским национальным информационным агентством «Укринформ» и государственным учреждением «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности» из сферы управления Министерства культуры в сферу управления Госкомтелерадио — с 1 января 2026 года. Нынешнее распоряжение меняет эту схему.

