«Факты недели» отмечают 20-летие в эфире

В феврале 2026 года информационно-аналитическая программа «Факты недели» отмечает двадцать лет со дня первого выхода в эфир. За это время проект стал одним из самых стабильных итоговых форматов украинского телевидения — сохранил аудиторию и характерный стиль, несмотря на все потрясения.

Впервые программа вышла в эфир в 2006 году — и с тех пор ни разу не прекращала работы. Даже в начале полномасштабного вторжения в 2022 году редакция продолжала выпускать программу — уже из бомбоубежищ. На пике популярности трехчасовой эфир «Фактов недели» собирал до 6 миллионов зрителей каждое воскресенье.

- Реклама -

«Факты недели» выходят на телеканале ICTV и завершают информационное вещание недели, анализируя важнейшие события в Украине и мире. Программу основала и до сих пор ведет Оксана Соколова — двадцать лет назад она создала проект вместе с шеф-редактором Виктором Варницким. На протяжении последнего десятилетия неизменным соведущим программы является Сергей Кудимов. «Факты недели» традиционно освещают геополитику непосредственно с мест событий — где бы они ни происходили. Так, корреспондент программы Андрей Борис стал первым украинским медийщиком, который побывал в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) и сделал оттуда репортаж.

За двадцать лет вышло 900 выпусков. В 2022 году программа запустила собственный YouTube-канал, который сейчас насчитывает 650 тысяч подписчиков — проект умеет работать с новыми платформами, не меняя подхода к освещению событий.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Юбилеи отмечают и другие украинские телепроекты. В частности, в октябре 2025 года на ICTV2 вышел 2000-й выпуск «Утра в большом городе», который вошел в тройку самых популярных утренних программ страны.