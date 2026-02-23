UARU

Европа разрабатывает лазерный комплекс для защиты спутников от космического мусора

OMLET
Фото: European Space Agency (ESA)

Европейское космическое агентство (ЕКА) перешло к активной фазе разработки проекта OMLET (Orbit Maintenance via Laser MomEntum Transfer) — наземного лазерного комплекса, призванного предотвращать столкновения спутников с фрагментами космического мусора. Об этом говорится на официальном сайте ЕКА.

В отличие от существующих систем мониторинга, которые только отслеживают опасные объекты на орбите, OMLET способен физически воздействовать на них. Комплекс излучает мощный лазерный луч с адаптивной оптикой и системой прецизионного наведения. Луч направляется на конкретный фрагмент мусора — взаимодействие излучения с поверхностью объекта создает незначительный, но достаточный импульс, изменяющий скорость и траекторию обломка. Даже минимального отклонения достаточно, чтобы избежать опасного сближения с рабочими аппаратами.

Это критически важно, учитывая угрозу так называемого синдрома Кесслера — неконтролируемой цепной реакции разрушений на орбите, когда каждое столкновение порождает новые обломки, которые, в свою очередь, угрожают другим объектам. Именно для того, чтобы не допустить такого сценария, и создается OMLET.

Moving space debris out of the way with OMLET

Проект официально перешел от этапа определения требований к фазе проектирования и реализации (фаза A/B1). Работу возглавляет Институт технической физики Немецкого аэрокосмического центра (DLR).

Наряду с разработкой активных средств защиты орбиты развиваются и системы мониторинга. В частности, SpaceX недавно объявила о запуске собственной платформы отслеживания ситуации в космосе Stargaze. Весной 2026 года она станет бесплатно доступна для всех операторов спутников — при условии передачи данных о собственных аппаратах.

