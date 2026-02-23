UARU

Apple запатентовала чехол для iPhone, который улучшает спутниковую связь

Фото: GizChina

В 2024 году Apple подала патентную заявку под названием «Электронное устройство и корпус с возможностями спутниковой связи». Речь идет о съемном защитном чехле для iPhone и, вероятно, iPad со встроенной антенной системой для более надежного соединения со спутниками. Об этом пишет AppleInsider.

Чехол должен решить проблемы, которые остаются актуальными со времени запуска функции Emergency SOS via Satellite вместе с iPhone 14 в 2022 году. Встроенная антенна смартфона имеет небольшую площадь и ограниченную мощность, поэтому пользователь вынужден вручную направлять устройство на спутник и удерживать это направление, пока тот движется по небосводу. Один спутник на низкой околоземной орбите (НОО) пересекает небо в течение примерно семи минут, а реальное окно стабильного соединения еще уже — его сокращают здания, деревья и рельеф местности.

Главным техническим элементом конструкции является фазированная антенная решетка (ФАР), встроенная в откидную крышку чехла. Открытая крышка направляет решетку к небу, что обеспечивает прием сигнала сразу от всей спутниковой группировки. Кроме того, антенные элементы расположены вне зоны удержания устройства — рука пользователя не перекрывает сигнал.

Apple патентує чохол для кращого супутникового зв'язку на iPhone

Чехол также содержит схему формирования луча, соединенную с ФАР: она управляет направлением и формой радиосигнала, повышая стабильность соединения даже в неблагоприятных условиях приема. Передавать беспроводные данные можно через радиочастотный разъем или NFC. В некоторых схемах для iPad предусмотрено соединение через Smart Connector — он также будет питать аксессуар.

Большая антенна позволяет передавать гораздо больший объем данных, чем обеспечивает встроенное решение. Поэтому чехол рассчитан не только на экстренные сообщения, но и на полноценный доступ к интернету через спутник. При этом он остается обычным защитным чехлом — съемным и удобным в повседневном использовании.

Впрочем, есть и практическое ограничение. Встроенная функция срабатывает автоматически при отсутствии мобильного сигнала, тогда как чехол требует от пользователя осознанного выбора и умения предвидеть необходимость в нем. К тому же Apple ежегодно регистрирует сотни патентных заявок, и большинство из них так и не становятся реальными продуктами.

