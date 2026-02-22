19 февраля 2026 года в 23:59 по североамериканскому восточному времени истек предусмотренный законом период ожидания по акту Харта-Скотта-Родино о поглощении Warner Bros. Discovery (WBD) стоимостью 108,4 миллиарда долларов, инициированному Paramount Skydance Corporation. Американские антимонопольные регуляторы не выдвинули возражений против сделки, поэтому формальных законодательных препятствий для ее заключения в США больше нет. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на успешное прохождение антимонопольной проверки, сделка еще не заключена. Paramount должна преодолеть сопротивление руководства WBD, которое недавно обязало компанию подать «лучшее и окончательное предложение» в течение семи дней. В официальном заявлении Paramount подчеркнула, что планирует действовать незамедлительно и предложить акционерам самые выгодные условия на рынке.

- Реклама -

Главным конкурентом Paramount в борьбе за WBD остается Netflix с предложением на 82,7 миллиарда долларов — но только за часть активов медиахолдинга. Paramount же добивается полного слияния. Ситуацию осложняет уже подписанный договор между WBD и Netflix — его расторжение обойдется компании в 2,8 миллиарда долларов, которые Paramount пообещала выплатить в случае успеха.

В то же время компания принимает меры для поддержания доверия инвесторов. Paramount ввела «комиссию за ожидание» — 0,25 доллара на акцию за каждый квартал задержки после 2026 года. Ранее компания получила одобрение от немецкого органа по проверке иностранных инвестиций, что укрепило ее позиции на международном уровне.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Судьба сделки будет зависеть прежде всего от результатов голосования акционеров WBD, назначенного на март 2026 года. Paramount надеется убедить совет директоров в целесообразности объединения всех медиаактивов под единым управлением.