На «Киевстар ТВ» состоялась эксклюзивная премьера сериала «Возвращение»

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» провела эксклюзивную онлайн-премьеру сериала «Возвращение» — драмеди о пути украинского военного к гражданской жизни после фронта. Все серии стали доступны на платформе на сутки раньше телевизионного эфира, сообщает пресс-служба «Киевстар ТВ».
Главный герой сериала — военный Александр Кречет в исполнении Евгения Григорьева. После ранения он хочет как можно быстрее вернуться на службу, однако несколько обстоятельств заставляют его задержаться в Киеве. В частности, трудности с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) и обещание, данное погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский), коренным образом меняют его планы.
Соблюдая обещание, данное погибшему другу, Кречет берется помочь сыну Вербы осуществить давнюю мечту. Именно это неожиданное поручение становится началом нового этапа в его жизни — уже не бойца, а человека, который учится жить рядом с другими. Ответственность за ребенка и чувства, которых он не ожидал, становятся для героя внутренним испытанием — не менее тяжелым, чем боевые задания.
Одновременно с личными переменами назревает внешний конфликт — семья побратима попадает под угрозу опасного и влиятельного бизнес-врага. Тогда Кречет действует единственным способом, который знает досконально, — защищает тех, кто стал ему близким, рискуя собственной жизнью.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
«Возвращение» — сериал о вызовах, с которыми сталкиваются ветераны после демобилизации, и о непростом пути возвращения к мирной жизни. Проект сочетает драматические сюжетные линии с теплыми человеческими моментами, что делает его особенно актуальным сегодня.