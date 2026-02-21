«Фринет» реорганизуется в АО и поэтапно передает обслуживание абонентов провайдеру Vega

Интернет-провайдер «Фринет» (ТМ O3), входящий в группу «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone Украина»), проходит реорганизацию из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в форму акционерного общества (АО). 29 января 2026 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций в рамках этого преобразования. Сведений об объеме эмиссии комиссия пока не обнародовала.

По данным аналитического ресурса YouControl, в конце сентября 2025 года уставный капитал «Фринет» составлял 161,875 млн грн, а собственный — 262,816 млн грн. Финансовые результаты за три квартала 2025 года ухудшились по сравнению с тем же периодом прошлого года: выручка сократилась на 5,2% — до 223,23 млн грн, а чистый убыток достиг 0,76 млн грн. При этом за девять месяцев 2024 года компания получила 25,43 млн грн чистой прибыли.

Одновременно с реорганизацией «Фринет» поэтапно передает обслуживание абонентов другой структуре группы Vodafone — ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ» (ТМ Vega). С 1 декабря 2025 года Vega взяла на себя предоставление услуг киевским абонентам, подключенным по технологии GPON. С 1 февраля 2026 года к Vega перешло также обслуживание клиентов во Львовской и Ивано-Франковской областях, а с 1 марта ожидается переход в Днепропетровском и Криворожском филиалах. Таким образом «Vodafone Украина» продвигается к объединению обоих провайдеров под единым брендом, которое планирует завершить до конца 2026 года.

Эксперт по цифровым технологиям Александр Глущенко считает реорганизацию «Фринет» и вливание в активы Vodafone — закономерным шагом в консолидации рынка фиксированного интернета.

«После покупки компанией Vodafone, O3 существовал как бренд-призрак. Рынок понимал, что логичным шагом будет трансформация в структуру группы. Долгое время компания находилась в “подвешенном” состоянии: де-юре “Фринет” оставался отдельным игроком, но де-факто потерял самостоятельность. Пока продолжались юридические согласования, активность бренда на рынке заметно снизилась, а процессы модернизации замедлились. Как следствие — конкуренты воспользовались моментом и начали агрессивно отбирать абонентскую базу, что четко отразилось в финансовой отчетности: падение выручки и убыточность являются прямым результатом этого затяжного транзитного статуса.

Передача абонентов именно Vega выглядит логичной с точки зрения репутации. На сегодняшний день Vega — это сильный бренд, который в сознании потребителя прочно ассоциируется с “интернетом без света” благодаря активному развитию энергонезависимой сети GPON. Однако в этой стратегии остается определенная дилемма: не совсем понятно, зачем “ВФ Украина” продолжает параллельно развивать два отдельных бренда — Vega и “Vodafone Интернет”.

Такое распыление ресурсов на два разных бренда в рамках одного фиксированного бизнеса создает внутреннюю конкуренцию и путаницу для клиента. Казалось бы, консолидация под единым флагом материнской компании была бы более эффективной, но пока группа выбирает путь сохранения Vega как специализированного оператора, пытаясь одновременно продвигать собственную линейку конвергентных услуг под брендом мобильного оператора».

Напомним, что «Vodafone Украина» приобрела 90,6% в уставном капитале «Фринет» в 2023 году за 746 млн грн, а впоследствии довела долю до 100%. Провайдер работает на рынке с 2008 года и строит сети по технологии FTTx с использованием 10- и 40-гигабитных оптоволоконных магистралей — это обеспечивает абонентам скорость доступа к интернету до 1 Гбит/с. Сейчас компания имеет более 150 тыс. абонентов в Киеве и десяти областях Украины, в частности Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской.