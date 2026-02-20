UARU

Водитель автобуса пытался незаконно провезти в Украину 17 терминалов Starlink

19 февраля на пункте пропуска «Шегини – Медика» таможенники обнаружили незадекларированные терминалы Starlink. Водитель международного автобуса указал в декларации только часть оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

К контрольно-пропускному пункту на польско-украинской границе возвращался рейсовый автобус «Бонн – Харьков». За рулем сидел 39-летний житель Киевской области, который во время таможенного оформления сообщил о шести комплектах Starlink Mini KIT — портативных терминалах для доступа к низкоорбитальной спутниковой сети компании SpaceX.

Однако во время рентгенографического сканирования багажного отделения инспекторы заметили аномалию, не соответствующую задекларированному содержимому. Дополнительный осмотр подтвердил подозрения: в транспортном средстве обнаружили 23 комплекта Starlink Mini KIT — на 17 больше, чем указал водитель.

На вопросы таможенников он объяснил, что все оборудование предназначалось для личного использования, однако «забыл» указать фактическое количество товара в декларации. Эти объяснения не освободили его от ответственности: за нарушение таможенных правил инспекторы составили протокол.

Действия водителя квалифицированы по части 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины — за перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.

Тот же пункт пропуска «Шегини – Медика» фигурировал и в другом случае: ранее здесь задержали микроавтобус Mercedes из Польши, в котором нашли 18 незадекларированных смартфонов Apple общей стоимостью 1,5 миллиона гривен.

