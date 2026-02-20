Норвежское подразделение компании Telia стало первым оператором в стране, запустившим общенациональную коммерческую сеть пятого поколения — 5G Standalone (5G SA). Услуга выведена на рынок под брендом Advanced 5G.

Предпосылкой для этого стало завершение развертывания сети 5G в 2024 году. С тех пор Telia готовилась к переходу на автономную архитектуру 5G SA, в которой сеть радиодоступа соединяется с ядром 5G напрямую, не используя инфраструктуру 4G. Благодаря этому становятся доступными функции, которых нет в неавтономном режиме (5G NSA): сегментация сети (network slicing) и сверхнизкие задержки сигнала.

Так, задержка в сети 5G SA снижается до менее чем 10 миллисекунд против 15–18 миллисекунд в режиме 5G NSA. К сети также можно подключить значительно больше устройств одновременно. По словам Telia, эти возможности особенно важны для экстренных служб, здравоохранения и промышленных процессов с дистанционным управлением.

Перед коммерческим запуском оператор провел пилотные проекты с несколькими партнерами: общественным вещателем NRK, вооруженными силами Норвегии и строительной компанией Veidekke. Это позволило проверить возможности технологии в реальных условиях, а не только в лаборатории.

По данным GSA (Global mobile Suppliers Association), коммерческие услуги 5G SA запустили лишь около 10% мобильных операторов мира. Таким образом, Норвегия оказалась среди лидеров глобального технологического перехода, а Telia утвердилась в роли первопроходца на внутреннем рынке.

Качество сети подтвердила и независимая оценка: компания Rohde & Schwarz второй раз подряд признала сеть Telia лучшей мобильной сетью Норвегии. По итогам четвертого квартала 2025 года оператор обслуживал более 1,8 миллиона постоплатных абонентов в частном и корпоративном сегментах.

Стоит напомнить, что Vodafone еще в июле 2023 года первым в Великобритании запустил коммерческую автономную сеть 5G.