UARU

UARU

В Норвегии запустили первую общенациональную автономную сеть 5G

НовостиТелеком
Вежа мобільного зв'язку у Норвегії, що належить компанії Telia
Фото: Telia Company

Норвежское подразделение компании Telia стало первым оператором в стране, запустившим общенациональную коммерческую сеть пятого поколения — 5G Standalone (5G SA). Услуга выведена на рынок под брендом Advanced 5G.

Предпосылкой для этого стало завершение развертывания сети 5G в 2024 году. С тех пор Telia готовилась к переходу на автономную архитектуру 5G SA, в которой сеть радиодоступа соединяется с ядром 5G напрямую, не используя инфраструктуру 4G. Благодаря этому становятся доступными функции, которых нет в неавтономном режиме (5G NSA): сегментация сети (network slicing) и сверхнизкие задержки сигнала.

- Реклама -

Так, задержка в сети 5G SA снижается до менее чем 10 миллисекунд против 15–18 миллисекунд в режиме 5G NSA. К сети также можно подключить значительно больше устройств одновременно. По словам Telia, эти возможности особенно важны для экстренных служб, здравоохранения и промышленных процессов с дистанционным управлением.

Перед коммерческим запуском оператор провел пилотные проекты с несколькими партнерами: общественным вещателем NRK, вооруженными силами Норвегии и строительной компанией Veidekke. Это позволило проверить возможности технологии в реальных условиях, а не только в лаборатории.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По данным GSA (Global mobile Suppliers Association), коммерческие услуги 5G SA запустили лишь около 10% мобильных операторов мира. Таким образом, Норвегия оказалась среди лидеров глобального технологического перехода, а Telia утвердилась в роли первопроходца на внутреннем рынке.

Качество сети подтвердила и независимая оценка: компания Rohde & Schwarz второй раз подряд признала сеть Telia лучшей мобильной сетью Норвегии. По итогам четвертого квартала 2025 года оператор обслуживал более 1,8 миллиона постоплатных абонентов в частном и корпоративном сегментах.

Стоит напомнить, что Vodafone еще в июле 2023 года первым в Великобритании запустил коммерческую автономную сеть 5G.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SpaceX откроет бесплатный доступ к Stargaze весной, требуя взамен данные от операторов

SpaceX откроет доступ к Stargaze весной — система мониторинга орбиты будет бесплатной, но потребует данных от операторов.
Новости

В Казахстане могут запретить смартфоны в школах даже на переменах

В Казахстане хотят распространить запрет смартфонов в школах и на переменки. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Мажилисе.
Новости

TCL вплотную приблизилась к Samsung на мировом рынке телевизоров

TCL сокращает отставание от Samsung до одного процентного пункта — 16% против 17% мирового рынка телевизоров по итогам 2025 года.
Новости

Starlink ввел круглосуточную телефонную поддержку — пока что в четырех странах

Телефонная линия поддержки Starlink теперь работает круглосуточно. Доступна для абонентов в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Новости

На SWEET.TV вышел детективный сериал «Дело НБР»

На платформе SWEET.TV вышел новый детективный сериал «Дело НБР» от Film.ua — 12 эпизодов со звездами украинского кино и театра.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить