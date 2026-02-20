SpaceX запустила еще 29 спутников Starlink и во второй раз приземлила ракету Falcon 9 на Багамах

20 февраля 2026 года ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 29 спутников сети Starlink. При этом первая ступень ракеты приземлилась в территориальных водах Багамских островов — всего второй раз в истории компании. Об этом сообщает Space.com.

Старт состоялся с космодрома в штате Флорида в 03:41 по киевскому времени. Менее чем через девять минут после подъема первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и совершила посадку на беспилотную платформу вблизи архипелага Эксума в Багамских островах.

В большинстве случаев миссии Falcon 9 из Флориды завершаются посадкой значительно дальше на север — в открытых водах Атлантического океана. Посадка на Багамах стала возможной благодаря отдельному соглашению между SpaceX и багамской стороной.

Впервые Falcon 9 приземлился на Багамах в феврале 2025 года — также во время вывода спутников Starlink. Тогда SpaceX объяснила практическую ценность соглашения: «Наше новое сотрудничество с Багамскими островами по посадке позволит запускать Falcon 9 на новые орбитальные траектории». Возможность выбирать различные траектории расширяет оперативную гибкость компании.

После этого запуска группировка Starlink насчитывает уже почти 9 700 аппаратов на орбите — больше всего в истории космонавтики. SpaceX продолжает ее наращивать для расширения глобального покрытия спутниковым интернетом.

Рост группировки сопровождается увеличением абонентской базы. Недавно количество активных пользователей Starlink превысило 10 млн человек в 160 странах и регионах мира.