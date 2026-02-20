UARU

Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом

Реконструкція першого дизайну YouTube
Фото: © Victoria and Albert Museum, London

Британский музей Виктории и Альберта (V&A) пополнил коллекцию первым видео с YouTube и цифровой реконструкцией вида платформы по состоянию на 8 декабря 2006 года. Об этом сообщает Euronews.

Работа длилась 18 месяцев — кураторы и специалисты по цифровому сохранению V&A вместе с командой YouTube воссоздавали дизайн сайта тех времен. Посетители смогут увидеть, каким был интерфейс платформы в первые годы ее существования.

В сборник вошло 19-секундное видео «Me at the zoo», опубликованное 23 апреля 2005 года. В нем 25-летний соучредитель YouTube Джавед Карим рассказывает о слонах. Снятый на цифровую камеру с невысоким разрешением, этот ролик положил начало эпохе пользовательского видеоконтента в сети. Видео до сих пор доступно на платформе — с тех пор его посмотрели почти 380 миллионов раз, а более 18 миллионов зрителей отметили его лайком.

Старший куратор по дизайну и цифровым технологиям V&A Корина Гарднер назвала этот проект «важным моментом в истории интернета и цифрового дизайна». По ее мнению, он открывает перед музеем новые возможности исследовать и показывать, как интернет изменил мир — от зарождения первых платформ для обмена видео до современной медиаэкономики и культуры авторов контента.

Редакция Mediasat
