OpenAI работает над умной колонкой с камерой и рядом других ИИ-гаджетов

OpenAI разрабатывает линейку потребительских устройств со встроенным искусственным интеллектом (ИИ). Первым аппаратным продуктом компании должна стать умная колонка с камерой стоимостью $200–300. По данным издания The Information, она сможет идентифицировать предметы на ближайшем столе, людей поблизости и разговоры в помещении.

Колонка будет иметь систему распознавания лиц — в частности, для оплаты покупок. Над ее созданием работает стартап io под руководством промышленного дизайнера Джонни Айва: OpenAI приобрела эту компанию в мае 2025 года за почти $6,5 млрд. После сделки команда Айва сосредоточилась на разработке аппаратной экосистемы с глубокой интеграцией ИИ.

Первое устройство не будет носимым и поступит в продажу не ранее марта 2027 года. В то же время OpenAI, по данным The Information, работает и над другими гаджетами — в частности, возможно, над умными очками и умной лампой. Прототипы этих устройств уже существуют, однако дойдет ли дело до серийного производства — пока неизвестно. Умные очки, например, могут не выйти на рынок до 2028 года. The Information отмечает, что аппаратные планы OpenAI в целом находятся на ранней стадии.

OpenAI — не единственная технологическая компания, которая движется в этом направлении. Apple, бывший работодатель Айва, по слухам, разрабатывает умные очки, кулон с камерой и функциями ИИ, а также наушники AirPods со встроенными камерами. Сообщается также, что Apple может работать над собственной умной лампой. Таким образом, сегмент ИИ-устройств для повседневного использования становится одной из главных арен соревнований между ведущими технологическими компаниями.