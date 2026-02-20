Китайские ученые установили мировой рекорд скорости 6G — 400 Гбит/с

Ученые Пекинского университета совместно с коллегами создали первую в мире гибридную систему, объединяющую оптоволоконную и беспроводную передачу данных в единой архитектуре. Результаты своей работы команда исследователей опубликовала в научном журнале Nature.

Новая разработка обеспечивает рекордную среди известных на сегодня систем скорость: 512 Гбит/с по кабелю и 400 Гбит/с по беспроводному каналу — на одном сигнальном потоке. Чтобы преодолеть так называемую «полосную пропасть» между оптоволоконными и беспроводными сетями, исследователи из Пекинского университета, Пэнчжинской лаборатории, Шанхайского университета науки и технологий и Национального инновационного центра информационной фотоэлектроники сформулировали концепцию «оптоволоконно-беспроводной интегрированной коммуникации». На ее основе команда разработала сверхширокополосные интегрированные фотонные устройства, работающие на частотах свыше 250 ГГц — в терагерцовом диапазоне. Именно эти устройства стали ключевым элементом рекордной системы.

Ван Синьцзюнь, заместитель декана факультета электроники Пекинского университета и ответственный автор исследования, отмечает, что новая система поддерживает двухрежимную передачу — одновременно по оптоволоконному кабелю и беспроводному каналу, что существенно повышает ее помехоустойчивость. Во время тестирования команда смоделировала сценарий массового подключения пользователей в сети 6G: система обеспечила 86 каналов одновременной трансляции видео в формате 8K в реальном времени. Пропускная способность превысила показатели действующего стандарта 5G более чем в десять раз.

Рецензенты журнала Nature, в свою очередь, отметили, что эта работа внесла весомый вклад в развитие систем, сочетающих оптические и терагерцовые средства связи. Среди наиболее перспективных направлений применения — базовые станции 6G и беспроводные центры обработки данных, где высокая пропускная способность и минимальные задержки являются определяющими.

Китайские исследователи одновременно ведут работу в нескольких направлениях развития 6G. Ранее мы сообщали о разработке «всечастотного» чипа 6G, способного работать в диапазоне от 0,5 до 115 ГГц и обеспечивать скорость более 100 Гбит/с — достаточную, чтобы загрузить 50-гигабайтный фильм в формате 8K за считанные секунды.