UARU

UARU

Apple будет показывать «Формулу-1» в кинотеатрах IMAX

Новости
Apple TV транслюватиме «Формулу-1» у США
Фото: Formula One World Championship Limited

Apple и IMAX Corporation заключили партнерское соглашение о прямой трансляции пяти этапов чемпионата «Формулы-1» сезона 2026 года в избранных кинотеатрах США. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте IMAX.

В программу вошли Гран-при Майами (3 мая), Монако (7 июня), Великобритании (5 июля), Италии (6 сентября) и США (25 октября). Гонки будут показывать в формате IMAX — технологии широкоформатного кинопоказа, которая дает зрителю ощущение полного погружения.

- Реклама -

Это соглашение является продолжением стратегии Apple в сфере «Формулы-1». Осенью прошлого года компания приобрела пятилетние права на трансляцию чемпионата в США. Перед стартом нового сезона Apple TV открыл отдельный канал, посвященный автогонкам. Также компания выпустила художественный фильм о «Формуле-1», собравший более $630 млн в мировом прокате.

Станет ли показ гонок в формате IMAX ежегодной практикой — пока неизвестно. Однако уже в этом сезоне зрители смогут наблюдать за гонками на больших экранах кинотеатров.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китайские ученые установили мировой рекорд скорости 6G — 400 Гбит/с

Китайские ученые впервые объединили оптоволокно и беспроводную связь в одной системе и установили мировой рекорд скорости 6G.
Новости

Водитель автобуса пытался незаконно провезти в Украину 17 терминалов Starlink

На границе с Польшей украинские таможенники обнаружили у водителя международного автобуса 17 незадекларированных терминалов Starlink Mini KIT.
Новости

В Норвегии запустили первую общенациональную автономную сеть 5G

Норвежское подразделение компании Telia стало первым оператором в стране, запустившим общенациональную коммерческую сеть 5G Standalone (5G SA).
Новости

SpaceX откроет бесплатный доступ к Stargaze весной, требуя взамен данные от операторов

SpaceX откроет доступ к Stargaze весной — система мониторинга орбиты будет бесплатной, но потребует данных от операторов.
Новости

В Казахстане могут запретить смартфоны в школах даже на переменах

В Казахстане хотят распространить запрет смартфонов в школах и на переменки. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Мажилисе.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить