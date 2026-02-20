Apple будет показывать «Формулу-1» в кинотеатрах IMAX

Apple и IMAX Corporation заключили партнерское соглашение о прямой трансляции пяти этапов чемпионата «Формулы-1» сезона 2026 года в избранных кинотеатрах США. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте IMAX.

В программу вошли Гран-при Майами (3 мая), Монако (7 июня), Великобритании (5 июля), Италии (6 сентября) и США (25 октября). Гонки будут показывать в формате IMAX — технологии широкоформатного кинопоказа, которая дает зрителю ощущение полного погружения.

- Реклама -

Это соглашение является продолжением стратегии Apple в сфере «Формулы-1». Осенью прошлого года компания приобрела пятилетние права на трансляцию чемпионата в США. Перед стартом нового сезона Apple TV открыл отдельный канал, посвященный автогонкам. Также компания выпустила художественный фильм о «Формуле-1», собравший более $630 млн в мировом прокате.

Станет ли показ гонок в формате IMAX ежегодной практикой — пока неизвестно. Однако уже в этом сезоне зрители смогут наблюдать за гонками на больших экранах кинотеатров.