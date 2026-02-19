В Казахстане могут запретить смартфоны в школах даже на переменах

В Казахстане рассматривают возможность запретить школьникам пользоваться смартфонами не только на уроках, но и во время перерывов. Такая поправка внесена в законопроект о статусе педагога и образовании, который планируют рассмотреть в Мажилисе, сообщает Tengri Education.

В настоящее время законодательный запрет на смартфоны в школах распространяется только на учебное время — он был введен в начале 2024 года. На переменах ученики могут свободно пользоваться гаджетами, а если телефон нужен для учебы — учитель имеет право разрешить воспользоваться им на уроке. Дополнительные правила каждая школа ранее определяла самостоятельно.

- Реклама -

Новый законопроект предлагает пересмотреть этот подход. В частности, норму школьной автономии в этом вопросе планируют отменить, а право устанавливать единые правила использования мобильных устройств — передать уполномоченному органу в сфере образования. Им может стать Министерство просвещения или территориальные управления образования.

Авторы поправки обосновывают ее так: запрет во время перерывов снизит риски кибербуллинга и обезопасит от деструктивного контента, укрепит дисциплину и безопасность в школах, а ученики будут больше общаться вживую и лучше социализироваться. Все это, по мнению инициаторов, будет способствовать здоровой образовательной среде.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Впрочем, решение еще не принято. Законопроект только ожидает рассмотрения в парламенте, поэтому конкретный механизм введения новых норм до сих пор не определен.

В отличие от Казахстана, Украина не планирует законодательно регулировать этот вопрос. Министр образования и науки Оксен Лисовый недавно заявил, что МОН не намерено законодательно запрещать смартфоны в украинских школах.