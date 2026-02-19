UARU

UARU

В Казахстане могут запретить смартфоны в школах даже на переменах

Новости
Школярі зі смартфонами
Фото: Shutterstock

В Казахстане рассматривают возможность запретить школьникам пользоваться смартфонами не только на уроках, но и во время перерывов. Такая поправка внесена в законопроект о статусе педагога и образовании, который планируют рассмотреть в Мажилисе, сообщает Tengri Education.

В настоящее время законодательный запрет на смартфоны в школах распространяется только на учебное время — он был введен в начале 2024 года. На переменах ученики могут свободно пользоваться гаджетами, а если телефон нужен для учебы — учитель имеет право разрешить воспользоваться им на уроке. Дополнительные правила каждая школа ранее определяла самостоятельно.

- Реклама -

Новый законопроект предлагает пересмотреть этот подход. В частности, норму школьной автономии в этом вопросе планируют отменить, а право устанавливать единые правила использования мобильных устройств — передать уполномоченному органу в сфере образования. Им может стать Министерство просвещения или территориальные управления образования.

Авторы поправки обосновывают ее так: запрет во время перерывов снизит риски кибербуллинга и обезопасит от деструктивного контента, укрепит дисциплину и безопасность в школах, а ученики будут больше общаться вживую и лучше социализироваться. Все это, по мнению инициаторов, будет способствовать здоровой образовательной среде.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Впрочем, решение еще не принято. Законопроект только ожидает рассмотрения в парламенте, поэтому конкретный механизм введения новых норм до сих пор не определен.

В отличие от Казахстана, Украина не планирует законодательно регулировать этот вопрос. Министр образования и науки Оксен Лисовый недавно заявил, что МОН не намерено законодательно запрещать смартфоны в украинских школах.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

TCL вплотную приблизилась к Samsung на мировом рынке телевизоров

TCL сокращает отставание от Samsung до одного процентного пункта — 16% против 17% мирового рынка телевизоров по итогам 2025 года.
Новости

Starlink ввел круглосуточную телефонную поддержку — пока что в четырех странах

Телефонная линия поддержки Starlink теперь работает круглосуточно. Доступна для абонентов в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Новости

На SWEET.TV вышел детективный сериал «Дело НБР»

На платформе SWEET.TV вышел новый детективный сериал «Дело НБР» от Film.ua — 12 эпизодов со звездами украинского кино и театра.
Новости

Reuters: Starlink разрабатывает собственный спутниковый смартфон

SpaceX планирует создать смартфон Starlink с прямой спутниковой связью — пользователям больше не понадобятся мобильные операторы.
Новости

США создают портал для доступа к контенту, заблокированному в других странах

Госдеп США разрабатывает веб-портал freedom.gov со встроенным VPN для доступа к контенту, заблокированному правительствами разных стран мира.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить