UARU

UARU

TCL вплотную приблизилась к Samsung на мировом рынке телевизоров

Новости
TCL 115QM89

Китайский производитель TCL по итогам 2025 года сократил отставание от Samsung до минимального за всю историю — разница между двумя компаниями на рынке телевизоров составляет всего один процентный пункт. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.

Counterpoint Research отмечает в отчете, что в прошлом году Samsung удержала лидерство с долей 17% мирового рынка телевизоров, а TCL поднялась до 16%. Для сравнения: в 2024 году TCL имела только 13%, а Samsung — 18%. За год китайский производитель увеличил поставки на 20%, в то время как большинство конкурентов зафиксировали спад. Стоит добавить, что в декабре 2025 года TCL уже опередила Samsung в месячном измерении — 16% поставок против 13% у корейской корпорации.

- Реклама -
Monthly TV Shipments Share By Brand In December 2025 TCL First Samsung Second
Samsung Versus TCL Monthly TV Shipments Globally

Рост TCL аналитики объясняют несколькими факторами. Компания активно расширяет присутствие на рынках за пределами Китая и последовательно развивает модельный ряд — от бюджетных устройств до премиальных телевизоров с технологией Mini LED. Даже замедление китайского рынка не помешало TCL существенно нарастить общие поставки.

TCL укрепляет позиции также благодаря партнерству с другими игроками отрасли. В частности, TCL получит 51% в совместном предприятии с Sony, которое объединит производство и сбыт телевизоров Bravia, что дополнительно усиливает ее конкурентоспособность. На мировых рынках TCL преимущественно использует платформу Google TV — хотя отдельные модели выходят с Roku или предназначены для Amazon.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В то же время перспективы самой платформы Google TV выглядят неоднозначно. По прогнозам аналитической компании Omdia, в мире — без учета Северной Америки и Китая — Google TV в настоящее время лидирует с долей 40%, однако в течение следующих двух лет она будет сокращаться из-за роста платформ-конкурентов Vidaa, Titan и TiVo. Впрочем, даже к 2029 году Google TV, по ожиданиям, удержит более 35% этого рынка. В Северной Америке картина сложнее: там доля Google TV в настоящее время составляет всего 10–13%, а после приобретения Vizio компанией Walmart платформа CastOS может возглавить рынок региона.

North America - TV OS Unit Market Share
Not North America Not China TV OS Unit Market Share

Среди других производителей Hisense удержала третье место, однако столкнулась со спадом поставок на 13% из-за зависимости от китайского рынка. LG, наоборот, показала рост: поставки увеличились на 7%, а доля рынка — с 8% до 9%. Samsung, в свою очередь, постепенно переориентируется на более дорогие OLED-модели, оставляя нижний и средний сегмент ЖК-телевизоров китайским брендам.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Starlink ввел круглосуточную телефонную поддержку — пока что в четырех странах

Телефонная линия поддержки Starlink теперь работает круглосуточно. Доступна для абонентов в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Новости

На SWEET.TV вышел детективный сериал «Дело НБР»

На платформе SWEET.TV вышел новый детективный сериал «Дело НБР» от Film.ua — 12 эпизодов со звездами украинского кино и театра.
Новости

Reuters: Starlink разрабатывает собственный спутниковый смартфон

SpaceX планирует создать смартфон Starlink с прямой спутниковой связью — пользователям больше не понадобятся мобильные операторы.
Новости

США создают портал для доступа к контенту, заблокированному в других странах

Госдеп США разрабатывает веб-портал freedom.gov со встроенным VPN для доступа к контенту, заблокированному правительствами разных стран мира.
Новости

lifecell открыл возможность перейти от другого оператора на тариф «Забота»

Украинцы возрастом от 55 лет могут перейти от другого оператора на тариф lifecell «Забота» за 190 грн/мес с сохранением номера.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить