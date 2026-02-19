TCL вплотную приблизилась к Samsung на мировом рынке телевизоров

Китайский производитель TCL по итогам 2025 года сократил отставание от Samsung до минимального за всю историю — разница между двумя компаниями на рынке телевизоров составляет всего один процентный пункт. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.

Counterpoint Research отмечает в отчете, что в прошлом году Samsung удержала лидерство с долей 17% мирового рынка телевизоров, а TCL поднялась до 16%. Для сравнения: в 2024 году TCL имела только 13%, а Samsung — 18%. За год китайский производитель увеличил поставки на 20%, в то время как большинство конкурентов зафиксировали спад. Стоит добавить, что в декабре 2025 года TCL уже опередила Samsung в месячном измерении — 16% поставок против 13% у корейской корпорации.

Рост TCL аналитики объясняют несколькими факторами. Компания активно расширяет присутствие на рынках за пределами Китая и последовательно развивает модельный ряд — от бюджетных устройств до премиальных телевизоров с технологией Mini LED. Даже замедление китайского рынка не помешало TCL существенно нарастить общие поставки.

TCL укрепляет позиции также благодаря партнерству с другими игроками отрасли. В частности, TCL получит 51% в совместном предприятии с Sony, которое объединит производство и сбыт телевизоров Bravia, что дополнительно усиливает ее конкурентоспособность. На мировых рынках TCL преимущественно использует платформу Google TV — хотя отдельные модели выходят с Roku или предназначены для Amazon.

В то же время перспективы самой платформы Google TV выглядят неоднозначно. По прогнозам аналитической компании Omdia, в мире — без учета Северной Америки и Китая — Google TV в настоящее время лидирует с долей 40%, однако в течение следующих двух лет она будет сокращаться из-за роста платформ-конкурентов Vidaa, Titan и TiVo. Впрочем, даже к 2029 году Google TV, по ожиданиям, удержит более 35% этого рынка. В Северной Америке картина сложнее: там доля Google TV в настоящее время составляет всего 10–13%, а после приобретения Vizio компанией Walmart платформа CastOS может возглавить рынок региона.

Среди других производителей Hisense удержала третье место, однако столкнулась со спадом поставок на 13% из-за зависимости от китайского рынка. LG, наоборот, показала рост: поставки увеличились на 7%, а доля рынка — с 8% до 9%. Samsung, в свою очередь, постепенно переориентируется на более дорогие OLED-модели, оставляя нижний и средний сегмент ЖК-телевизоров китайским брендам.