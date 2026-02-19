UARU

Starlink ввел круглосуточную телефонную поддержку — пока что в четырех странах

Starlink
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

SpaceX расширила поддержку абонентов спутниковой системы Starlink: телефонная линия теперь работает круглосуточно. В то же время доступ к ней получили пользователи в Австралии и Новой Зеландии, сообщает PCMag.

До этого горячая линия работала только в рабочие дни — с понедельника по пятницу, с 6:00 до 18:00. В течение длительного времени единственным способом решить технические проблемы было подать заявку через мобильное приложение или веб-сайт. Только в 2024 году SpaceX тихо ввела телефонную поддержку для клиентов из США и Канады.

О нововведениях компания уведомляет абонентов в индивидуальных письмах. В одном из них говорится: Starlink отвечает на распространенные технические вопросы через собственный справочный центр, однако если найти нужную информацию не удается или проблема остается нерешенной, круглосуточная поддержка доступна для всех активных клиентов.

Расширение сервиса на новые страны свидетельствует, что SpaceX развивает не только сетевую инфраструктуру, но и сопутствующие услуги для абонентов в разных уголках мира.

Редакция Mediasat
