США создают портал для доступа к контенту, заблокированному в других странах

Портал freedom.gov

Государственный департамент (Госдеп) США работает над онлайн-платформой, которая откроет жителям Европы и других регионов доступ к материалам, ограниченным или полностью заблокированным их правительствами. Вашингтон представляет инициативу как шаг в борьбе с цензурой — несмотря на то, что среди потенциально доступных материалов могут быть те, которые в разных странах относят к высказываниям, разжигающим ненависть, или террористической пропаганде.

Как сообщает Reuters, платформу планируют разместить по адресу freedom.gov. По данным федерального реестра get.gov, этот домен зарегистрировали 12 января 2026 года, однако по состоянию на 18 февраля сайт оставался пустым. Среди технических решений — встроенная функция VPN (виртуальная частная сеть), которая маскирует трафик и обеспечивает пользователям анонимность при работе с платформой.

Проект возглавляет заместитель руководителя Госдепа Сара Роджерс. Презентацию первоначально планировали на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, однако запуск по невыясненным причинам отложили. В ведомстве объяснили Reuters, что у США нет отдельной программы обхода цензуры, созданной специально для Европы, однако добавили: «цифровая свобода является приоритетом для Госдепартамента и охватывает распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры».

Эта инициатива — часть более широкой дискуссии между США и Европой о регулировании интернета. Американские чиновники регулярно заявляют, что европейская медиаполитика «угнетает правых политиков» — прежде всего в Румынии, Германии и Франции. В свою очередь, в Белом доме считают Закон Европейского Союза (ЕС) о цифровых услугах и британский Закон о безопасности в интернете инструментами ограничения свободы слова.

