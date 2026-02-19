SpaceX откроет бесплатный доступ к Stargaze весной, требуя взамен данные от операторов

SpaceX объявила об открытии доступа к собственной системе мониторинга космической ситуации (Space Situational Awareness, SSA) — Stargaze. Весной 2026 года платформа станет бесплатно доступна для всех операторов спутников, однако при условии передачи данных о собственных аппаратах. Об этом сообщает SpaceNews.

В основе Stargaze — звездные датчики почти 10 000 спутников группировки Starlink, которые позволяют обнаруживать другие объекты на орбите и рассчитывать их траектории. Ежедневно система обрабатывает около 30 миллионов наблюдений и формирует обновленные орбитальные данные в режиме, приближенном к реальному времени, — это позволяет заблаговременно предупреждать операторов о потенциальных сближениях.

Сейчас Stargaze тестируют более десяти компаний. Главное условие доступа — предоставление эфемерид собственных спутников, то есть данных об их расположении и запланированных маневрах. По мнению SpaceX, такой обмен информацией позволит точнее прогнозировать опасные сближения и уменьшить количество вынужденных маневров. Свои эфемериды компания обновляет каждый час.

Эффективность системы SpaceX подтверждает пример из декабря 2025 года. Тогда Stargaze обнаружила опасное сближение спутника Starlink с неопознанным космическим аппаратом. Изначально расстояние между объектами оценивалось в 9000 метров — это считалось безопасным показателем. Однако за пять часов до сближения неизвестный аппарат изменил траекторию, сократив расстояние до 60 метров. Stargaze мгновенно зафиксировала маневр и предоставила уточненные данные, благодаря чему спутник Starlink успел отклониться от возможного столкновения.

Появление Stargaze совпало с трудностями вокруг государственной программы Traffic Coordination System for Space (TraCSS) Управления космической торговли США. Инициированная в 2018 году Директивой космической политики №3, она должна была обеспечить бесплатный доступ к данным о космической ситуации. Однако в бюджетном предложении Белого дома на 2026 финансовый год программу предложили отменить. Конгресс возобновил часть финансирования, однако перспективы TraCSS остаются неопределенными.

Отрасль в целом одобрительно восприняла инициативу SpaceX, хотя подробная информация о точности и качестве данных системы пока ограничена. В свою очередь, часть экспертов предупреждает: несколько поставщиков данных SSA могут подавать противоречивые сведения, что затруднит принятие решений операторами. Некоторые аналитики также указывают на угрозу для небольших коммерческих компаний с платным мониторингом космического пространства — бесплатная альтернатива от SpaceX способна существенно изменить рынок.