Reuters: Starlink разрабатывает собственный спутниковый смартфон

Новости
SpaceX розробляє смартфон Starlink
Фото: Cheng Xin / Getty Images

SpaceX намерена развивать бизнес Starlink сразу в нескольких направлениях: выпустить собственный смартфон с прямым доступом к спутниковой сети, расширить услугу прямого подключения телефонов к спутниковому интернету, а также запустить сервис мониторинга космического пространства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

По словам инсайдеров, смартфон будет работать напрямую через спутниковую группировку Starlink — без необходимости обращаться к какому-либо мобильному оператору для доступа в интернет. Деталей о дизайне и сроках выхода на рынок пока нет. Впрочем, новое устройство является отдельным направлением и не связано с действующим партнерством Starlink и T-Mobile, в рамках которого спутниковый интернет поступает напрямую на телефоны клиентов этого оператора.

Илон Маск не опроверг такие планы. Отвечая в соцсети X на публикацию о возможном смартфоне Starlink, он отметил, что это «не исключено в какой-то момент». Маск также добавил, что речь идет о принципиально ином устройстве по сравнению с нынешними смартфонами — оптимизированном исключительно для работы нейронных сетей с максимальной производительностью на ватт.

Starlink является основным источником доходов SpaceX. В 2025 году компания получила около 8 млрд долларов прибыли при выручке от 15 до 16 млрд долларов, и именно Starlink обеспечил от 50 до 80% этих поступлений. Самой значительной сделкой SpaceX в сфере связи стала покупка частотного спектра у EchoStar за 19,6 млрд долларов в 2025 году.

Однако аналитики настроены сдержанно. Президент Summit Ridge Group Арман Мюзи считает, что SpaceX столкнется с серьезными трудностями: если компания начнет выпускать собственный телефон и конкурировать с мобильными операторами (МНО), другие МНО просто откажутся от него. Он сравнил эту ситуацию с попыткой автопроизводителя продавать шины конкурентам. В свою очередь, сама SpaceX пока позиционирует Starlink как дополнение к существующим сетям, а не как их заменитель.

Starlink остается крупнейшим в мире спутниковым оператором — более 10 млн абонентов широкополосного интернета. Собственный смартфон существенно расширил бы продуктовый портфель компании и открыл ей доступ к новым рынкам.

Редакция Mediasat
