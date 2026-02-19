UARU

На SWEET.TV вышел детективный сериал «Дело НБР»

Новости
На SWEET.TV вышел сериал «Дело НБР» от Film.ua

Стриминговая платформа SWEET.TV начала показ нового украинского детективного сериала «Дело НБР» производства Film.ua. Сериал насчитывает 12 эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному расследованию. Об этом сообщает пресс-служба SWEET.TV.

Сюжет построен вокруг Чрезвычайного бюро расследований (ЧБР) — подразделения, ведущего самые резонансные дела об убийствах. Во главе отдела — Коваль, закаленный войной следователь с обостренным чувством справедливости. Его команда — не обычные правоохранители: все ее члены когда-то сами нарушили закон. Теперь каждый из них получил второй шанс — разоблачать преступников вместо того, чтобы сидеть за решеткой.

Именно это противоречие и определяет моральный стержень сериала. Шоураннер Анастасия Лодкина (Film.ua) описывает персонажей как «умных и глубоких личностей со своими внутренними конфликтами, драмами и тайнами». По ее словам, главный герой вследствие собственного опыта не может прощать преступников — даже тех, кто расследует дела вместе с ним.

Главную роль сыграл Сергей Стрельников, известный по эпической драме «Довбуш». В его команде — Вера Кобзарь («Тихая Нава», «Безумная свадьба»), Иван Блиндар («Я, “Победа” и Берлин», «Песики»), Михаил Дзюба («Короли репы», «Каховский объект»), Анастасия Рула (театр имени Франко, «Конотопская ведьма»), Дарья Творонович («Валерия выходит замуж») и Тамара Морозова («Ключи от правды», «БожеВільні»). Режиссер сериала — Юлия Павлова, оператор — Сергей Ревуцкий, исполнительный продюсер — Сергей Демидов, креативный продюсер — Анна Елисеева.

«Дело НБР» вышло в рамках линейки SWEET.TV Originals. Директор по контенту платформы Юрий Поворозник назвал сериал «одним из самых ярких примеров детективных сериалов, которые выходили на украинском рынке», и выразил надежду, что команда следователя Коваля придется по душе зрителям.

«Дело НБР» — не единственный оригинальный проект SWEET.TV последних месяцев. 26 ноября 2025 года на платформе начался показ сериала «Ховаючи колишню» — драмы с элементами черной комедии, также выпущенной в рамках линейки SWEET.TV Originals.

