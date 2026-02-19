Стриминговая платформа SWEET.TV начала показ нового украинского детективного сериала «Дело НБР» производства Film.ua. Сериал насчитывает 12 эпизодов, каждый из которых посвящен отдельному расследованию. Об этом сообщает пресс-служба SWEET.TV.

Сюжет построен вокруг Чрезвычайного бюро расследований (ЧБР) — подразделения, ведущего самые резонансные дела об убийствах. Во главе отдела — Коваль, закаленный войной следователь с обостренным чувством справедливости. Его команда — не обычные правоохранители: все ее члены когда-то сами нарушили закон. Теперь каждый из них получил второй шанс — разоблачать преступников вместо того, чтобы сидеть за решеткой.

- Реклама -

Именно это противоречие и определяет моральный стержень сериала. Шоураннер Анастасия Лодкина (Film.ua) описывает персонажей как «умных и глубоких личностей со своими внутренними конфликтами, драмами и тайнами». По ее словам, главный герой вследствие собственного опыта не может прощать преступников — даже тех, кто расследует дела вместе с ним.

Главную роль сыграл Сергей Стрельников, известный по эпической драме «Довбуш». В его команде — Вера Кобзарь («Тихая Нава», «Безумная свадьба»), Иван Блиндар («Я, “Победа” и Берлин», «Песики»), Михаил Дзюба («Короли репы», «Каховский объект»), Анастасия Рула (театр имени Франко, «Конотопская ведьма»), Дарья Творонович («Валерия выходит замуж») и Тамара Морозова («Ключи от правды», «БожеВільні»). Режиссер сериала — Юлия Павлова, оператор — Сергей Ревуцкий, исполнительный продюсер — Сергей Демидов, креативный продюсер — Анна Елисеева.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Дело НБР» вышло в рамках линейки SWEET.TV Originals. Директор по контенту платформы Юрий Поворозник назвал сериал «одним из самых ярких примеров детективных сериалов, которые выходили на украинском рынке», и выразил надежду, что команда следователя Коваля придется по душе зрителям.

«Дело НБР» — не единственный оригинальный проект SWEET.TV последних месяцев. 26 ноября 2025 года на платформе начался показ сериала «Ховаючи колишню» — драмы с элементами черной комедии, также выпущенной в рамках линейки SWEET.TV Originals.