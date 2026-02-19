lifecell открыл возможность перейти от другого оператора на тариф «Забота»

lifecell расширил доступ к акционному тарифному плану «Турбота» стоимостью 190 грн в месяц — теперь на него можно перейти от другого мобильного оператора с сохранением номера по процедуре MNP (перенос мобильного номера). Воспользоваться предложением могут украинцы в возрасте от 55 лет, сообщает пресс-служба lifecell.

Тариф «Забота» предусматривает безлимитные звонки в сети lifecell, 1000 минут для звонков на номера других операторов в Украине и 20 ГБ мобильного интернета. Кроме того, абоненты получают безлимитный доступ к популярным приложениям — в частности YouTube, Viber, Facebook и TikTok. Стоимость тарифа останется неизменной до 31 декабря 2027 года, то есть более 22 месяцев подряд.

- Реклама -

Чтобы перейти на «Турботу» через MNP, нужно обратиться в фирменный магазин lifecell с паспортом — для подтверждения возраста — и подать заявку на перенос номера. Для завершения перехода понадобится SIM-карта lifecell или eSIM, если устройство поддерживает эту технологию. Перечень магазинов, где можно подключиться, оператор разместил на своем веб-сайте.

Подписчики «Турботы» также могут воспользоваться услугой «Тарифная подписка»: оплатив сразу 12 пакетов за 1938 грн, абонент снижает месячную стоимость до 161,50 грн вместо обычных 190 грн. Это удобно как для пользователей, так и для их близких, которые берут на себя оплату связи — необходимость в ежемесячных платежах исчезает, а общие расходы уменьшаются.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

lifecell традиционно занимает лидирующие позиции на рынке MNP в Украине. Сейчас «Турбота» — один из самых доступных тарифных планов в линейке оператора для тех, кто переходит из другой сети. Всего за время действия услуги к lifecell перешло более 900 тысяч абонентов, которые выбрали сохранение номера при смене оператора. Эти данные рассчитаны на основании информации Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) и отчетов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).