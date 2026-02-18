В «Vodafone Украина» рассказали о первых результатах услуги «Роуминг как дома»

В январе 2026 года услугой «Роуминг как дома» от «Vodafone Украина» воспользовались более 900 тысяч абонентов в странах Европейского Союза (ЕС) — в рамках интеграции Украины в единое роуминговое пространство ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Услуга была внедрена поэтапно: с 23 декабря 2025 года — в тарифах предоплаты, а с 1 января 2026 года — для большинства контрактных клиентов и в бизнес-тарифах. По новым условиям абоненты используют пакетные минуты, SMS и гигабайты как в Украине, так и во время пребывания в ЕС — без доплат. Безлимитные входящие звонки и тарифы на сверхпакетные услуги также остаются прежними.

Данные за первый месяц работы подтверждают традиционный сезонный рост количества роуминговых пользователей в зимние праздники. В то же время средний объем мобильного интернет-трафика на одного абонента остался стабильным — около 3,7 ГБ. Голосовой трафик вырос более чем на 70%, что свидетельствует об более активном использовании звонков за границей. Больше всего трафика потребляют абоненты, находящиеся в Германии, Польше, Чехии, Нидерландах и Словакии.

«Мы видим, что принцип “Роуминг как дома” делает мобильную связь проще и понятнее для людей. Когда тарифы работают одинаково и в Украине, и в Европе, клиенты могут больше общаться, работать и оставаться на связи без лишних затрат и сложных настроек», — отметил Андрей Отрощенко, директор по маркетингу «Vodafone Украина».

Новая услуга стала продолжением поддержки абонентов за рубежом. В частности, в 2025 году предложением «Доступный роуминг в подарок» воспользовались более 2 млн клиентов. Поэтому «Роуминг как дома» развивает этот опыт — роуминг в ЕС становится обычным режимом пользования связью, а не отдельной платной опцией.