В Украине начали создание спутниковой группировки UASAT-NANO

Украинская компания STETMAN взялась за развитие первой отечественной спутниковой группировки. В декабре 2025 года она подала в Международный союз электросвязи (МСЭ) заявку на регистрацию сети UASAT-NANO, а 17 февраля 2026 года она появилась в официальной публикации BR IFIC Space — то есть успешно прошла начальный регуляторный этап. Об этом пишет DOU.

Сеть будет работать на низкой околоземной орбите — на высоте около 550 км. Уже в октябре 2026 года планируют запустить первый тестовый спутник, место на ракете-носителе для него уже забронировано. На этом аппарате будут отрабатывать технологии и модель управления будущей группировкой. Полноценное развертывание созвездия начнется в 2027 году: на первом этапе на орбиту выведут 120 спутников, и каждый год их количество будет расти.

Серийные запуски будет осуществлять SpaceX — соответствующие договоренности между компаниями уже есть. Производство спутников на начальном этапе будет обеспечивать датская компания GomSpace, однако впоследствии его постепенно локализуют в Украине. Ядро сети будет строиться на архитектуре 5G. В то же время компания уже приступила к возведению наземной инфраструктуры — станций, шлюзов и сетевого ядра. Под проект STETMAN планирует расширить штат, в частности набрать около 50 IT-специалистов.

Основатель STETMAN Дмитрий Стеценко подчеркивает, что UASAT-NANO — не коммерческий оператор и не конкурент глобальным сервисам вроде Starlink. Цель проекта — защищенная инфраструктура связи для правительства, спецслужб и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Группировка будет обслуживать до 100 000 терминалов в одной стране, а особое внимание уделено устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Уже в 2027 году компания планирует обеспечить от 30 до 50 тысяч терминалов для ВСУ. В дальнейшем сетью смогут пользоваться и страны-партнеры.

Параллельно со спутниковым проектом государство планирует создать отдельного мобильного оператора для военных. 29 января 2026 года Министерство цифровой трансформации подало в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), изменения в план распределения радиочастот. Документ предусматривает выделение ресурса под 5G и формирует правовую базу для развертывания частных защищенных 4G/5G-сетей для ВСУ. По мнению экспертов, такая сеть могла бы обеспечить связь в зоне боевых действий в радиусе до 30 км от линии боевого столкновения (ЛБЗ), однако из-за привязки к стационарной инфраструктуре она уязвима для ударов и не может полностью заменить спутниковую группировку.

Оба проекта преследуют одну цель — уменьшить зависимость ВСУ от Starlink, хотя о полной замене этого сервиса речи не идет. На данный момент он остается наиболее эффективным решением.