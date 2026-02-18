В Латвии абонентов мобильной связи уже больше, чем жителей

Цифровизация охватила 88,2% населения Латвии и 87,2% предприятий, а количество мобильных широкополосных подключений в стране превысило 2 миллиона — больше, чем самих жителей (1,875 миллиона). Об этом министр связи Атис Швинка доложил правительству, сообщает Baltijas Balss.

Такие цифры свидетельствуют: значительная часть латвийцев пользуется несколькими подключениями одновременно — для личных и рабочих нужд. Темп прироста покрытия сетью пятого поколения (5G) в 2023–2024 годах составил 33,9%, что почти в шесть раз превышает средний показатель для Евросоюза (ЕС) — 6,0%.

- Реклама -

Впрочем, развертывание 5G сдерживает географический фактор. Около 30% территории Латвии приходится на приграничные зоны, что накладывает дополнительные ограничения на развитие сетевой инфраструктуры. Именно поэтому спрос на индустриальные решения и управление автономными транспортными средствами пока остается невысоким.

По прогнозам Министерства связи, покрытие 5G в ближайшие годы вырастет еще на 10% территории, однако даже тогда не достигнет половины общей площади страны. Первоочередными зонами развертывания станут транспортные коридоры и населенные пункты с численностью от 500 жителей. После такого расширения доступ к 5G будут иметь 80% латвийцев.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В то же время ведомство предупреждает: в небольших сельских населенных пунктах развертывание сети может быть коммерчески невыгодным для операторов. Поэтому Минсвязи допускает возможность государственной поддержки для финансирования инфраструктуры в таких местностях.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Латвии заработала система экстренного оповещения на основе технологии Cell Broadcast — она отправляет предупреждения о чрезвычайных ситуациях непосредственно на мобильные телефоны жителей.