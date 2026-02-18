UARU

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптоволокно

Оптический интернет
Министерство цифрового развития России подготовило проект постановления, который наделяет операторов связи правом в одностороннем порядке приостанавливать, а впоследствии и расторгать договоры с абонентами, блокирующими замену медных линий на оптоволоконные. Об этом говорится в документе от 17 февраля, которым вносятся изменения в действующие правила предоставления услуг связи.

Новые нормы охватят более 1 100 операторов связи, предоставляющих услуги передачи данных, телематические услуги и местную телефонную связь. По оценке ведомства, изменения коснутся около 5,8 млн абонентов, которые до сих пор пользуются соединением через медные провода.

Согласно документу, оператор обязан заблаговременно — не менее чем за 90 дней — уведомить абонента о плановой замене линии. Абонент, в свою очередь, может согласовать с провайдером удобное время для визита специалиста. Если же абонент не предоставит доступ к помещению или не подключит оборудование к электропитанию, оператор будет иметь право приостановить услуги. При отсутствии изменений в течение шести месяцев провайдер может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Все расходы на модернизацию сетей несут провайдеры — Минцифры России оценивает их в более чем 3 млрд рублей в течение шести лет. Взамен оптоволоконная инфраструктура даст абонентам скорость доступа к интернету до 1 Гбит/с и возможность одновременно пользоваться интернетом, телевидением и телефонией без потери качества. В частности, технология пассивной оптической сети (GPON — Gigabit Passive Optical Network) поддерживает подключение нескольких устройств без деградации сигнала.

Отдельным аргументом в пользу перехода является экономическая составляющая. Обслуживание и аварийно-восстановительные работы на медных линиях обходятся операторам в четыре раза дороже, чем на оптических. Содержание устаревших сетей в конечном итоге приводит к удорожанию услуг для всех абонентов, поэтому переход на современные технологии авторы документа считают неизбежным. Постановление вступит в силу 1 сентября 2026 года, а выполнение программы модернизации должно обеспечить доступом к интернету 97% домохозяйств страны к 2030 году.

