На «Киевстар ТВ» вышла украинская комедия «Корпорат»

На платформе «Киевстар ТВ» начался эксклюзивный онлайн-показ украинского художественного фильма «Корпорат» — полнометражной комедии о корпоративном выживании среди карпатской природы. Об этом говорится в анонсе пресс-службы «Киевстар ТВ».

События разворачиваются вокруг команды крупной торговой компании, которой грозят массовые сокращения. Вместо привычного уведомления об увольнении руководство объявляет неожиданное решение: недельный тимбилдинг в Карпатах определит, кто сохранит работу. Таким образом, ежегодный выездной корпоратив приобретает совершенно иное значение — для каждого участника это уже не отдых, а борьба за должность.

Среди карпатской природы бушуют вечеринки, курьезные испытания и конфликты между коллегами. Дополнительную остроту сюжету придает появление украинского исполнителя Виталия Козловского, который превращает и без того напряженное мероприятие в настоящий хаос.

«Корпорат» — украинская адаптация культовой румынской комедии «Teambuilding», которая приобрела популярность благодаря острой иронии в отношении офисной культуры и корпоративных ритуалов. Украинская версия переносит этот сюжет в местные реалии, сохраняя сатирический взгляд на карьерные амбиции и коллективную динамику.

«Корпорат» — не единственная украинская новинка на платформе. Ранее на «Киевстар ТВ» состоялась онлайн-премьера сериала «Белла Вита» — отечественного проекта о любви, сложных жизненных выборах и случайных обстоятельствах, способных коренным образом изменить судьбу.