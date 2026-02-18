UARU

МОН не планирует законодательно запрещать смартфоны в украинских школах — Лисовый

Школяр зі смартфоном
Фото: Shutterstock

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый прокомментировал возможное ограничение мобильных телефонов в школах, отметив, что законодательно регулировать этот вопрос ведомство пока не планирует. Об этом он рассказал в интервью проекту «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале».

По мнению министра, мировой опыт использования гаджетов в учебных заведениях различен. В частности, в отдельных странах действует модель, по которой ученики оставляют смартфоны в шкафчике или специальном боксе в классе и берут их в руки только на переменах. «Такая практика существует, и она доказывает свои положительные результаты», — отметил Лисовый. Такой подход, по его словам, помогает ученикам лучше сосредоточиться на учебе.

Впрочем, министр уточнил: школы могут ввести эту модель и без директивы Министерства образования и науки (МОН) — заключив добровольный социальный договор между администрацией и родителями. «Вопрос в том, нужна ли для этого директива МОН? Разве что для того, чтобы сказать родителям, если не хочешь им объяснять, почему это важно, что у вас приказ из министерства», — пояснил он.

Лисовый также подчеркнул, что любая инициатива по ограничению телефонов в школах требует широкого общественного обсуждения, ведь мнения по этому вопросу кардинально расходятся. Общий запрет смартфонов в учебных заведениях МОН пока не рассматривает.

Ранее сообщалось, что в Дании большинство парламентских партий договорилось запретить мобильные телефоны в течение дня для учеников начальных классов.

