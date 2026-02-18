Beeline Казахстан начал отключение 3G

Мобильный оператор Beeline Казахстан начал поэтапное отключение сети 3G — высвобожденные частоты направят на развитие стандарта LTE (4G). Для большинства абонентов переход пройдет незаметно, однако владельцы устаревших SIM-карт могут остаться без связи, говорится в официальном заявлении оператора от 10 февраля 2026 года.

Основанием для такого решения стала прежде всего техническая целесообразность. Освободившиеся частоты оператор направит на расширение покрытия LTE, что позволит повысить стабильность соединения, увеличить скорость передачи данных и улучшить качество связи там, где нагрузка на сеть особенно высока.

Изменения в первую очередь коснутся тех абонентов, чьи SIM-карты работают исключительно в сети 3G: после перенастройки базовых станций такие карты не смогут подключиться к сети. Зато владельцы смартфонов с поддержкой 4G и современных SIM-карт никаких перебоев не почувствуют — а со временем связь только улучшится.

Стоит проверить индикатор сети на смартфоне: если он показывает «3G» или «H» даже в центре города, SIM-карта или само устройство, скорее всего, не поддерживают LTE. В этом случае Beeline рекомендует заменить карту или устройство до завершения отключения 3G в соответствующем регионе.

Заменить SIM-карту можно бесплатно в любом официальном офисе обслуживания Beeline. Если же смартфон вообще не поддерживает 4G, оператор рекомендует и обновить устройство.

В то же время Beeline Казахстан развивает и спутниковое направление: недавно оператор осуществил первый в Центральной Азии вызов через систему Starlink Direct to Cell — с обычного смартфона, без дополнительного оборудования.