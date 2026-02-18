Американский телеканал Newsmax открывает редакцию в Варшаве

Американский консервативный телеканал Newsmax объявил набор журналистов и продюсеров в польскую редакцию в Варшаве. Как написала в LinkedIn Александра Крстич, генеральный директор Newsmax Balkans, новое подразделение — Newsmax Polska — будет работать как независимая редакция и сосредоточится на местном контенте на польском языке.

Польская редакция становится частью международной экспансии, которую Newsmax осуществляет уже несколько месяцев. Ранее президент сербской телекоммуникационной компании Telekom Srbija Владимир Лучич в интервью для Newsmax Balkans сообщил, что вещатель намерен превратиться в Newsmax Europe и постепенно охватить рынки Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Албании и Греции.

В то же время Newsmax развивает присутствие и в Украине. 9 февраля 2026 года Newsmax объявил о запуске вещания в Украине весной того же года. Руководить украинской редакцией пригласили Людмилу Немирю — журналистку, которая до 2023 года была лицом телеканала Ukrlife, а сейчас ведет собственный канал на YouTube. Ее муж Георгий Немиря — народный депутат Украины от партии «Батькивщина».

Newsmax — американская консервативная медиакомпания, основанная в 1998 году Кристофером Радди. Она объединяет кабельный телеканал NewsmaxTV и веб-сайт Newsmax.com. Радди, в прошлом журналист, связан личной дружбой с Дональдом Трампом.