Warner Bros. Discovery снова отклонила предложение Paramount, но дала неделю на новое предложение

Новости
Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD) отклонил предложение Paramount Skydance Corporation акционерам компании о приобретении по $30 за акцию, что в сумме составляет $108,4 млрд. В то же время Paramount получила семь дополнительных дней — до 23 февраля 2026 года — чтобы подготовить окончательное и лучшее предложение, сообщает Reuters.

Еще накануне принятия решения стало известно, что совет директоров WBD рассматривал сценарий, при котором Paramount могла бы предложить более выгодные условия, чем Netflix. Однако даже с учетом этой возможности последнее предложение все равно было отклонено в пользу стримингового гиганта.

Позицию WBD четко сформулировали председатель правления Сэмюэл ДиПьяцца-младший и генеральный директор Дэвид Заслав в письме к совету директоров Paramount. «Наш совет директоров не определил, что ваше предложение имеет достаточную вероятность привести к сделке, которая превосходит слияние с Netflix», — указано в документе. Там же подчеркивается, что компания продолжает рекомендовать и остается полностью приверженной сделке с Netflix.

Между тем неназванный финансовый советник Paramount подтвердил, что корпорация уже неофициально предлагала $31 за акцию, чтобы привлечь совет директоров WBD к новым переговорам. По словам советника, компания готова увеличить предложение до этой суммы или даже выше — однако окончательное решение так и не было принято.

На данный момент приоритетной остается сделка с Netflix, которая предложила полностью денежное предложение с оценкой $27,75 за акцию, что в общей сумме составляет $82,7 млрд. Таким образом, Paramount имеет время до установленного срока, чтобы определиться с окончательными условиями и попытаться убедить совет директоров WBD изменить свое решение.

Редакция Mediasat
