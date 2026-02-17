Украина может получить отдельного военного мобильного оператора — защищенную сеть связи для нужд Сил обороны. Регуляторную базу для этого закладывает проект изменений в план распределения радиочастот, который Министерство цифровой трансформации направило в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Комиссия согласовала документ без замечаний, далее его рассмотрит Кабинет Министров, пишет «Экономическая правда».

По данным Dev.ua, изменения предусматривают выделение 30 МГц в диапазонах 703–733/758–788 МГц для внедрения 5G — достаточно для трех лицензий по 10 МГц для мобильных операторов. Освоение этих частот ожидается во второй половине 2026 года. Параллельно документ закладывает правовую базу для развертывания частных защищенных 4G/5G-сетей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Решение основано на опыте армий НАТО, которые используют подобные сети для обмена мультимедийной информацией в реальном времени: видео, голосовыми сообщениями и телеметрией. По замыслу, военная сеть будет работать в зоне до 30 км от линии боевого столкновения, где гражданские операторы фактически отсутствуют. Документ предусматривает шифрование и специальные протоколы защиты, которые делают невозможным перехват сигнала.

По словам источников «Экономической правды» в телекоммуникационной отрасли, государство намерено создать отдельного военного оператора. Телекоммуникационный эксперт Роман Химич выделяет два возможных сценария. Первый — модель виртуального оператора мобильной связи (MVNO), при которой военные получают отдельные SIM-карты с приоритетом трафика и специальными настройками безопасности, однако пользуются гражданской инфраструктурой. Второй — развертывание полностью изолированной сети с собственным частотным ресурсом и ядром: она обеспечивает полный контроль и независимость от коммерческих операторов, однако требует значительно больших затрат и времени. Издание обратилось в Министерство обороны и Министерство цифровой трансформации с просьбой прокомментировать эти изменения, но на момент публикации ответы не поступили.

По данным издания, предпочтение может получить второй вариант — на базе отдельной частной телекоммуникационной компании. К реализации проекта государство уже привлекло представителей «большой тройки» мобильных операторов, в частности по поставке базовых станций (БС).

Речь идет не о замене Starlink, а о создании резервного канала связи. Военные, с которыми общались журналисты издания, подтверждают: во время операций на курском направлении Starlink не работал и подразделения переходили на LTE и радиостанции Silvus. Сами бригады уже частично воплощают подобные решения: по словам одного из связистов, SIM-карты военного оператора появились еще во время обороны Авдеевки, а несколько месяцев назад в бригадах сформировали отдельные LTE-взводы.

Химич предостерегает от чрезмерного оптимизма: наземные сети требуют стационарной инфраструктуры, уязвимой для ударов, а развертывание может длиться годами. По его мнению, Starlink способно заменить только другую спутниковую группировку с аналогичными характеристиками — ни 4G, ни 5G с этой задачей не справятся. Поэтому защищенные армейские сети рассматриваются как дополнение к существующей системе связи, а не как ее альтернатива.