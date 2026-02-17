UARU

Ушел из жизни Хидеки Сато — легендарный инженер и создатель Sega Mega Drive и Dreamcast

Новости
Хідекі Сато (Hideki Sato)
Фото: Koichi Kamoshida via Getty Images

13 февраля на 78-м году жизни скончался Хидеки Сато (Hideki Sato) — один из ключевых инженеров японской компании Sega, которого часто называли «отцом железа Sega». Он руководил разработкой культовых игровых консолей 1980–1990-х, пишет игровое медиа Kotaku.

Сато устроился в Sega в 1971 году и проработал в компании более тридцати лет. В 1989 году он возглавил отдел исследований и разработок, где непосредственно руководил созданием консолей, определивших эпоху 16-битных игр. В частности, под его руководством появились Mega Drive (1988), Sega Saturn (1994) и последняя приставка компании Dreamcast (1998).

Сато лично контролировал даже мелкие детали дизайна. Например, именно он выбрал золотую отделку коробки Mega Drive, которую позже назвал «очень дорогой», но необходимой для позиционирования как премиального продукта. Команда инженера ставила перед собой амбициозную задачу — победить Nintendo, которая доминировала на рынке в конце 1980-х.

Хідекі Сато (Hideki Sato)

Помимо инженерной работы, Сато возглавлял Sega в качестве президента в течение 2001–2003 годов. Именно тогда компания приняла стратегическое решение прекратить производство консолей и сосредоточиться на разработке программного обеспечения и издательской деятельности. Этот переход стал переломным моментом в истории Sega, а Сато сыграл ключевую роль в стабилизации компании.

В настоящее время Sega остается одним из ведущих мировых издателей видеоигр. Компания основана в 1960 году в Японии как производитель музыкальных автоматов. Первую домашнюю консоль SG-1000 она выпустила в 1983 году, а через пять лет представила 16-битную Mega Drive. В 1991 году мир увидел культовую игру Sonic the Hedgehog, которая стала символом бренда.

Вклад Хидеки Сато в развитие игровой индустрии и превращение Sega в технологического лидера 1990-х сложно переоценить. Его инженерные решения повлияли на миллионы игроков во всем мире и определили стандарты разработки консолей на десятилетия вперед.

Смерть Сато — еще одна потеря для индустрии развлечений после того, как в конце 2024 года в возрасте 98 лет скончался Чарльз Долан, основатель HBO и Cablevision Systems.

Редакция Mediasat
