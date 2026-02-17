UARU

UARU

TPV Technology Group представила первый в мире двусторонний телевизор

Новости
TPV Technology Group створила двосторонній телевізор GP TV
Фото: iFDesign

TPV Technology Group представила GP TV — телевизор с двумя 48-дюймовыми OLED-экранами, расположенными на противоположных сторонах корпуса. О новинке сообщило издание TechRadar.

Оба дисплея имеют разрешение 4K — один на фронтальной панели, второй на тыльной. Ножки устройства металлические и изготовлены из переработанных материалов, устройство поддерживает Dolby Atmos. В TPV Technology Group отмечают, что GP TV является продуктом премиум-класса.

- Реклама -

По замыслу производителя, такая конструкция позволяет нескольким пользователям одновременно смотреть разный контент. В частности, среди целевой аудитории — геймеры, государственные учреждения и правительственные организации. Впрочем, журналисты TechRadar указали на несоответствие между техническим решением и практикой использования: большинство телевизоров стоит у стены или на столе, где тыльный экран фактически недоступен для просмотра. Это ставит под сомнение целесообразность двусторонней конструкции в бытовой среде.

Цена GP TV и дата начала продаж TPV Technology Group пока не объявлены. Между тем на рынке телевизоров происходят структурные изменения: в частности, японская Sony преобразует подразделение по производству телевизоров и домашних аудиосистем в отдельную компанию, которая станет совместным предприятием с китайской TCL Electronics Holdings.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В Украине могут создать военного мобильного оператора

В Украине могут создать военного мобильного оператора — защищенную мобильную сеть для ВСУ как резервный канал связи на случай отключения Starlink.
Новости

Apple бросает вызов YouTube и Spotify в сфере видеоподкастов

Apple обновляет приложение Podcasts: добавляет поддержку видео, режим «картинка в картинке» и загрузку выпусков офлайн. Основа — протокол HLS собственной разработки.
Новости

Студентка КАИ представила на CES 2026 ИИ-платформу для поиска уязвимостей в 5G-сетях

Студентка КАИ Алла Пинчук показала на выставке CES 2026 платформу Montera — ИИ-инструмент для поиска уязвимостей в сетях 5G.
Новости

AST SpaceMobile развернула крупнейшую коммерческую антенну на низкой околоземной орбите

AST SpaceMobile развернула антенную решетку BlueBird 6 площадью 223 м² — рекорд среди коммерческих систем связи на НЗО.
Новости

Ушел из жизни Хидеки Сато — легендарный инженер и создатель Sega Mega Drive и Dreamcast

Ушел из жизни Хидеки Сато — инженер, создавший легендарные консоли Sega Mega Drive, Saturn и Dreamcast. Ему было 77 лет. Он проработал в компании Sega более 30 лет.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить