TPV Technology Group представила GP TV — телевизор с двумя 48-дюймовыми OLED-экранами, расположенными на противоположных сторонах корпуса. О новинке сообщило издание TechRadar.

Оба дисплея имеют разрешение 4K — один на фронтальной панели, второй на тыльной. Ножки устройства металлические и изготовлены из переработанных материалов, устройство поддерживает Dolby Atmos. В TPV Technology Group отмечают, что GP TV является продуктом премиум-класса.

По замыслу производителя, такая конструкция позволяет нескольким пользователям одновременно смотреть разный контент. В частности, среди целевой аудитории — геймеры, государственные учреждения и правительственные организации. Впрочем, журналисты TechRadar указали на несоответствие между техническим решением и практикой использования: большинство телевизоров стоит у стены или на столе, где тыльный экран фактически недоступен для просмотра. Это ставит под сомнение целесообразность двусторонней конструкции в бытовой среде.

Цена GP TV и дата начала продаж TPV Technology Group пока не объявлены. Между тем на рынке телевизоров происходят структурные изменения: в частности, японская Sony преобразует подразделение по производству телевизоров и домашних аудиосистем в отдельную компанию, которая станет совместным предприятием с китайской TCL Electronics Holdings.