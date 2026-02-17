UARU

Студентка КАИ представила на CES 2026 ИИ-платформу для поиска уязвимостей в 5G-сетях

Алла Пінчук презентує Montera на українському павільйоні CES 2026
Алла Пінчук презентує Montera на українському павільйоні CES 2026

Студентка Киевского авиационного института (КАИ) Алла Пинчук показала на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе собственную разработку — платформу Montera на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая автоматически ищет уязвимости в сетях 5G. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Аэродиван Чернышова».

В Лас-Вегас Пинчук поехала в составе студенческой делегации Ajax Next от компании Ajax Systems. Отбор оказался непростым: из более чем 650 поданных заявок организаторы отобрали только 30 человек — то есть на каждое место претендовали более 20 кандидатов. В составе той же делегации был и студент КАИ Андрей Питерцев.

Montera работает по принципу пентестинга — легального и контролируемого тестирования сетевой инфраструктуры на устойчивость к типичным киберугрозам. Цель такого подхода — найти пробелы в защите раньше, чем это сделают злоумышленники. Платформа не только фиксирует потенциальные слабые места, но и проверяет каждую уязвимость, собирает доказательную базу и формирует отчет с приоритезацией угроз. Благодаря этому команды, ответственные за безопасность сети, тратят меньше времени на ручную работу во время аудитов и быстрее устраняют выявленные проблемы.

Разработку показали в украинском павильоне выставки — от Минцифры и Украинского фонда стартапов. Питерцев со своей стороны отметил, что для участия в таких программах важны не только оценки, но и практический опыт: проекты, конференции и любая активность, которую можно показать как портфолио. По его словам, не стоит недооценивать даже небольшие достижения — со временем именно они составляют весомое резюме.

CES 2026 собрала около 148 000 посетителей, более 4 100 экспонентов и примерно 1 200 стартапов, еще раз подтвердив статус одной из крупнейших технологических выставок в мире. Главной темой мероприятия стало практическое применение ИИ — от промышленной робототехники до носимых устройств и периферийных вычислений.

Украинские инженеры работают не только над защитой сетей, но и над их надежностью. Ранее мы сообщали, что украинский инженер запатентовал систему управления питанием узлов связи для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры во время длительных отключений электроэнергии.

Редакция Mediasat
