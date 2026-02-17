Студентка Киевского авиационного института (КАИ) Алла Пинчук показала на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе собственную разработку — платформу Montera на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая автоматически ищет уязвимости в сетях 5G. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Аэродиван Чернышова».

В Лас-Вегас Пинчук поехала в составе студенческой делегации Ajax Next от компании Ajax Systems. Отбор оказался непростым: из более чем 650 поданных заявок организаторы отобрали только 30 человек — то есть на каждое место претендовали более 20 кандидатов. В составе той же делегации был и студент КАИ Андрей Питерцев.

- Реклама -

Montera работает по принципу пентестинга — легального и контролируемого тестирования сетевой инфраструктуры на устойчивость к типичным киберугрозам. Цель такого подхода — найти пробелы в защите раньше, чем это сделают злоумышленники. Платформа не только фиксирует потенциальные слабые места, но и проверяет каждую уязвимость, собирает доказательную базу и формирует отчет с приоритезацией угроз. Благодаря этому команды, ответственные за безопасность сети, тратят меньше времени на ручную работу во время аудитов и быстрее устраняют выявленные проблемы.

Разработку показали в украинском павильоне выставки — от Минцифры и Украинского фонда стартапов. Питерцев со своей стороны отметил, что для участия в таких программах важны не только оценки, но и практический опыт: проекты, конференции и любая активность, которую можно показать как портфолио. По его словам, не стоит недооценивать даже небольшие достижения — со временем именно они составляют весомое резюме.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

CES 2026 собрала около 148 000 посетителей, более 4 100 экспонентов и примерно 1 200 стартапов, еще раз подтвердив статус одной из крупнейших технологических выставок в мире. Главной темой мероприятия стало практическое применение ИИ — от промышленной робототехники до носимых устройств и периферийных вычислений.

Украинские инженеры работают не только над защитой сетей, но и над их надежностью. Ранее мы сообщали, что украинский инженер запатентовал систему управления питанием узлов связи для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры во время длительных отключений электроэнергии.