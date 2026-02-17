Спутниковый интернет-провайдер Starlink от SpaceX установил новый рекорд: количество активных абонентов сервиса превысило 10 млн человек в 160 странах и регионах мира. Об этом говорится в официальном аккаунте Starlink в социальной сети X.

Компания преодолела эту отметку менее чем за два месяца после того, как в конце декабря 2025 года количество клиентов достигло 9 млн. За это время ежедневно к сервису присоединялось в среднем более 19 000 новых абонентов. В Starlink отдельно поблагодарили пользователей за доверие.

Для сравнения: в течение всего 2025 года аудитория сервиса удвоилась до 9,2 млн человек, а покрытие распространилось на 35 новых стран. Сейчас Starlink обрабатывает 97% мирового трафика в сегменте спутникового интернета и фактически определяет развитие этого рынка. В частности, в Бразилии сервисом пользуется более 1 млн абонентов — это второй по величине рынок для компании после США.

Вместе с ростом абонентской базы SpaceX модернизирует и техническую инфраструктуру. В этом году на орбиту выйдут спутники нового поколения серии Starlink V3, которые обеспечат наземной инфраструктуре пропускную способность в гигабитном диапазоне и существенно улучшат качество связи для пользователей.