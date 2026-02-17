Казахстан подключит более тысячи сел к скоростному интернету

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана объявило о начале проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» и открыло конкурс на частичные гранты для операторов связи. Об этом сообщает агентство Kazinform.

Проект предусматривает прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1 123 сельских населенных пунктах, где в настоящее время нет локальной сети доступа к интернету. После завершения работ жители смогут пользоваться соединением со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Всего к сети планируют подключить более 445 тысяч домохозяйств, а доступ к высокоскоростному интернету получат около 2,3 миллиона жителей сельской местности.

Операторы связи смогут получить бесплатные долевые гранты — до 50% подтвержденных капитальных затрат на строительство телекоммуникационных сетей. Строительство финансируется из собственных средств операторов, а построенная инфраструктура остается на их балансе.

Участники конкурса будут отбираться на принципах равного доступа, прозрачности и подотчетности.

Цифровизация сельской местности — часть более широкой стратегии развития телекоммуникационной инфраструктуры страны. Ранее сообщалось, что к концу 2027 года сети 5G охватят все двадцать городов областного и республиканского значения Казахстана.