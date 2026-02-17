Импорт телефонов в Украину заметно вырос: главный поставщик — Китай

В январе 2026 года Украина ввезла электрических телефонных и телеграфных аппаратов и видеотелефонов на $177,8 млн — на 49,2% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Такие данные содержатся в официальной статистике Государственной таможенной службы (ГТС), которую приводит издание open4business.

Главным поставщиком остается Китай: на его долю приходится 58,1% общего объема импорта, или $103,3 млн. Остальную часть рынка делят Великобритания — 9,2% ($16,3 млн) и США — 8,8% ($15,6 млн). География поставок заметно изменилась по сравнению с январем 2025 года, когда наряду с Китаем ($65 млн) в тройку лидеров входили Вьетнам ($21 млн) и Тайвань ($13,6 млн).

В то же время экспорт этой продукции из Украины остался практически неизменным: $10,4 млн против $10,5 млн годом ранее. Основными рынками сбыта стали Венгрия (65%), Польша (22%) и Тайвань (6,8%). В январе 2025 года структура была схожей — преобладали Венгрия (67%) и Польша (27%), однако третье место занимала Испания (2,9%).

Более широкий контекст дают годовые данные ГМС: в 2025 году общий импорт телефонных и телеграфных аппаратов и видеотелефонов в Украину достиг $1,63 млрд, что на 29,5% превышает показатель 2024 года. В частности, из Китая ввезено продукции на $907,9 млн.

Напомним, что Кабинет Министров Украины уже определил дату окончательного отключения мобильной связи третьего поколения (3G) — 31 декабря 2030 года.