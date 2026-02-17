AST SpaceMobile развернула крупнейшую коммерческую антенну на низкой околоземной орбите

Компания AST SpaceMobile успешно развернула антенную решетку спутника BlueBird 6 на низкой околоземной орбите (НОО). Площадь решетки — около 223 квадратных метров, что делает ее крупнейшей коммерческой коммуникационной антенной из всех, развернутых на НЗО. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Благодаря развертыванию антенны BlueBird 6 получил возможности, недостижимые для предыдущих аппаратов серии BlueBird 1–5. В частности, пиковая скорость передачи данных достигает 120 мегабит в секунду — в десять раз больше, чем у предшественников. Это позволяет обеспечивать услуги мобильной связи стандартов 4G и 5G, включая видеозвонки, непосредственно на обычные смартфоны.

Достичь таких показателей помогла технология формирования узконаправленных лучей. Она концентрирует сигнал в зонах плотного покрытия, сводя к минимуму радиопомехи и одновременно увеличивая емкость сети. Таким образом, качество и скорость соединения приближаются к уровню наземной сотовой инфраструктуры.

Фото: AST SpaceMobile

На орбиту BlueBird 6 попал 24 декабря 2025 года — его вывела индийская ракета-носитель LVM3. На тот момент аппарат считался крупнейшим коммерческим спутником связи в истории космонавтики.

Следующим шагом должен стать запуск BlueBird 7, запланированный на конец февраля на борту ракеты New Glenn компании Blue Origin. До конца 2026 года AST SpaceMobile рассчитывает вывести на орбиту от 45 до 60 аппаратов — это существенно расширит пропускную способность группировки и позволит обслуживать миллионы мобильных абонентов во всем мире.