Apple бросает вызов YouTube и Spotify в сфере видеоподкастов

Apple готовится существенно расширить возможности приложения Podcasts, добавив полноценную поддержку видео. После обновления пользователи смогут переключаться между аудио- и видеоверсией подкаста, включать режим «картинка в картинке», а также загружать видеовыпуски для просмотра офлайн. Об этом пишет CNBC.

Технической основой обновления является переход на протокол HLS (HTTP Live Streaming) собственной разработки Apple. Видео через RSS приложение поддерживало еще с 2005 года, однако аудио- и видеопотоки существовали отдельно, а возможности единого воспроизведения были ограничены. HLS обеспечивает адаптивный стриминг в зависимости от скорости соединения и делает возможным динамическую вставку видеорекламы — что принципиально для бизнес-модели компании.

Старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью (Eddy Cue) подчеркнул, что компания стремится предоставить авторам полный контроль над контентом и способами монетизации. Apple не будет взимать средства с подкастеров или хостинг-провайдеров за размещение контента — доход будет поступать через рекламные сети-партнеры программы. На старте в нее вошли Acast, платформа ART19 (принадлежит Amazon), Triton’s Omny Studio и SiriusXM.

Apple выходит на рынок видеоподкастов в период его активного роста. По данным исследовательской компании Edison Research, видеоподкасты ежемесячно просматривают около 37% аудитории в возрасте от 12 лет. Конкуренты, в свою очередь, активно инвестируют в это направление: YouTube сообщает о более чем миллиарде ежемесячных зрителей подкастов, а Spotify только за первый квартал 2025 года выплатила авторам более $100 млн. Netflix также вышла на этот рынок — заключила соглашение со Spotify о размещении видеоподкастов и запустила собственные эксклюзивные шоу.

Доходы подразделения подкастов Apple не раскрывает, однако общий сегмент услуг компании принес $30 млрд в последнем квартале, отмечает CNBC. В начале года компания также приобрела израильский стартап Q.ai для разработки инструментов искусственного интеллекта в области аудио — что свидетельствует о более широкой стратегии развития медиасервисов.