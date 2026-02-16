UARU

Warner Bros. Discovery может вернуться к переговорам с Paramount

Новости
Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD) рассматривает улучшенное предложение компании Paramount, которая во второй раз за последнее время пересмотрела условия возможного приобретения медиагиганта. Об этом пишет The New York Times.

В декабре 2025 года Warner Bros. Discovery договорилась с Netflix о продаже своего стримингового и студийного бизнеса за $83 млрд. Тогда же компания отклонила предложение Paramount купить всю WBD за $108 млрд, поскольку считала такую сделку более рискованной, чем вариант с Netflix. С тех пор Paramount дважды улучшила свое предложение, хотя цена за акцию осталась неизменной.

На прошлой неделе Paramount предложила Warner Bros. Discovery выплатить $2,8 млрд — именно столько WBD придется заплатить Netflix, если сделка сорвется. Кроме того, Paramount взяла на себя долговые расходы компании. Еще одно условие — выплата акционерам Warner Bros. Discovery около $650 млн наличными ежеквартально с 2027 года за каждый период, пока сделка не будет завершена.

Теперь совет директоров Warner Bros. Discovery должен решить, выгоднее ли им новое предложение Paramount по сравнению с соглашением с Netflix. Если компания захочет возобновить переговоры с Paramount, об этом нужно будет сообщить Netflix — тогда у стриминговой платформы появится шанс улучшить свое предложение. Ответить на последнее предложение Paramount Warner Bros. Discovery должна до 25 февраля.

Сделка Warner Bros. Discovery с Netflix вызвала недовольство у части акционеров WBD. В частности, инвестиционная фирма Ancora на прошлой неделе заявила, что выступает против сделки с Netflix — она опасается, что регуляторы могут ее не одобрить. Зато Paramount имеет определенные преимущества перед регуляторами. Компанию возглавляет Дэвид Эллисон, чей отец — Ларри Эллисон, соучредитель Oracle и один из самых богатых людей мира, — поддерживает дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь Netflix уверен, что его сделка с Warner Bros. Discovery успешно пройдет проверку регуляторов.

