Великобритания может прекратить эфирное телевизионное вещание в 2030-х годах

В середине 2030-х годов Великобритания может полностью перейти на телевидение через интернет и прекратить трансляцию эфирного цифрового телевещания. Об этом говорится в отчете Sky, который основан на независимом исследовании компании Oliver & Ohlbaum Associates.

В отчете Stream On: The Future of UK TV приведены результаты опроса тысячи британских зрителей. Исследование показало, что к середине 2030-х годов только около 330 тысяч домохозяйств (2,2%) будут нуждаться в помощи для перехода на телевидение через интернет. Но это при условии четкого графика от правительства и целевой поддержки.

Опрос показал, что большинство зрителей уже перешло на цифровые платформы. Интернет дома есть у 94% взрослых британцев, а сервисами видео по запросу пользуются 92%. Функции умного телевидения считают полезными 93% опрошенных, а среди зрителей в возрасте от 70 лет — 99%.

Интересная деталь: 72% опрошенных считают, что правительству лучше поддержать цифровую инклюзию (полноценный доступ к интернету и цифровым технологиям для всех слоев населения), чем сохранять эфирное цифровое телевещание. Люди хотят, чтобы уязвимым группам помогли получить доступ к интернету.

Отчет появился именно тогда, когда Министерство цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании и регулятор Ofcom обсуждают будущее телевидения в течение 2030-х годов.

По данным моделирования Oliver & Ohlbaum, в 2023 году 3,9 миллиона домохозяйств не имели доступа к интернет-телевидению. Если не принимать дополнительных мер, в 2035 году таких останется 1,8 миллиона. Впрочем, если в 2027 году объявить план и предоставить адресную помощь, в 2034 году без интернет-телевидения останутся только 330 тысяч домохозяйств.

«Наше исследование показывает, что современное телевидение и социальная инклюзия не противоречат друг другу. Поэтому полный переход на телевидение через интернет вполне достижим уже в 2030-х годах», — говорит Ник Герм, операционный директор Sky Group.

По его словам, государственные инвестиции в цифровые навыки для небольшого количества домохозяйств принесут пользу далеко за пределами телевидения. А бюджет сэкономит сотни миллионов фунтов на поддержке устаревших систем.

Исследователи также выяснили ожидания зрителей от телевидения будущего. Больше всего людей интересуют улучшенный поиск контента, удобные интерфейсы и персонализация через искусственный интеллект.

Украинский медиаэксперт Александр Глущенко соглашается с реалистичностью британского плана. «Sky фактически предложила правительству готовую дорожную карту с конкретными цифрами и сроками», — говорит он.

«Ключ к успеху — 330 тысяч домохозяйств, которым нужно помочь. Это небольшое количество для масштабов страны, поэтому переход вполне реалистичен с технической точки зрения», — объясняет Глущенко.

Эксперт также обращает внимание на экономическую составляющую. «Отказ от эфирного цифрового телевещания высвобождает ценный радиочастотный ресурс — его можно отдать под мобильную связь или другие сервисы. Британцы, похоже, готовятся к этому заранее, в отличие от многих других рынков, где эфирная цифра до сих пор остается основным способом доставки сигнала зрителям», — говорит Глущенко.

По мнению эксперта, результаты опроса имеют значение для всей индустрии. «72% британцев предпочитают, чтобы государство помогало людям получить доступ к интернету, а не сохраняло эфирное цифровое телевещание. Это показывает, что общество понимает — будущее за широкополосным доступом, а не за традиционным эфирным телевещанием. Для операторов это сигнал: вкладывайте деньги в сетевую инфраструктуру, потому что именно она становится критической для доступа к медиа», — отмечает Глущенко.

Эксперт также привел примеры из других стран. «Мир медленно, но верно выходит из эры классического эфира — и это касается радио, телевидения и спутникового DTH. Если посмотреть на конкретные страны, тренд хорошо виден», — говорит он.

По словам Глущенко, один из самых радикальных примеров — Норвегия, которая несколько лет назад отказалась от общенационального FM-вещания и перевела основной радиосервис на цифровой стандарт DAB+. Швейцария движется по тому же пути: FM там уже считают временной технологией с перспективой полного отключения в пользу DAB+ и радио через интернет. В ряде регионов Германии регуляторы тоже готовят постепенное сворачивание FM и стимулируют переход слушателей и вещателей на DAB+.

«Еще более агрессивная трансформация происходит с эфирным телевидением. Швейцария стала первой европейской страной, которая просто отключила цифровой эфир DVB-T, сделав ставку на кабель и IPTV. В Бельгии общественный вещатель VRT отказался от эфирного DVB-T в пользу кабеля и интернет-доставки. В странах Бенилюкса, где покрытие широкополосной фиксированной связью очень высокое, эфирное телевидение все больше рассматривают как рудимент, а не базовую платформу», — объясняет эксперт.

Отдельно Глущенко обратил внимание на спутниковое DTH. «Самый яркий кейс — Израиль, где оператор yes стратегически отходит от классического спутникового вещания и переводит абонентов на OTT-сервисы yes+ и STING+. Для рынка это фактически означает отказ страны от спутника как основной технологии платного телевидения и переход к модели IP-first, где спутник остается максимум нишевым или переходным решением. Подобные процессы, хотя и менее демонстративно, уже идут у ряда европейских операторов — DTH сокращают, а инвестиции переносят в OTT и гибридные IP-платформы».

«Если обобщить: в Норвегии и Швейцарии мы видим выход из FM и эфира, в Бельгии — демонтаж наземного цифрового телевидения, в Израиле — практический отказ от DTH. Точка притяжения переносится в IP-сети. Для вещателей и операторов это означает не просто смену технологии, а смену модели бизнеса — от линейных мультиплексов к персонализированным сервисам, где эфир и DTH постепенно становятся инструментами исключения, а не нормы», — подытожил медиаэксперт.