Sony создала технологию для обнаружения авторской музыки в композициях ИИ

Sony Group представила технологическое решение для распознавания музыкальных произведений, которые использовались при создании мелодий искусственным интеллектом. Новая разработка дает правообладателям инструмент для защиты авторских прав и получения надлежащей компенсации в случае неправомерного использования их композиций. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Система, созданная японской корпорацией, анализирует, какие именно музыкальные произведения использовались для обучения моделей искусственного интеллекта при создании новых композиций. При этом технология определяет количественный вклад каждого оригинального произведения в итоговый результат. Например, система может установить, что созданная мелодия содержит 30% музыки The Beatles и 10% творчества Queen.

- Реклама -

Технология работает по двум сценариям. Если разработчик искусственного интеллекта соглашается на сотрудничество, Sony Group получает доступ к базовой модели и анализирует данные напрямую. Когда же взаимодействие с разработчиком невозможно, система сравнивает сгенерированное произведение с имеющимися музыкальными композициями.

Бурное развитие генеративного искусственного интеллекта привело к многочисленным случаям возможного нарушения авторских прав. Разработчиков моделей все чаще обвиняют в том, что они используют защищенный музыкальный и видеоконтент, а также текстовые материалы без разрешения владельцев для обучения систем. В свою очередь, в сети появляются композиции, которые искусственный интеллект создал с использованием голосов известных исполнителей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Японское законодательство разграничивает права на музыкальный контент в двух категориях. Первая охватывает авторские права — они принадлежат авторам текстов, композиторам и музыкальным издательствам. Вторая категория касается смежных прав, владельцами которых являются исполнители и продюсеры. Sony Group владеет ведущими музыкальными лейблами и издательством, а также контролирует половину музыкального каталога покойного Майкла Джексона.

В то же время другие гиганты музыкальной индустрии также активно внедряют искусственный интеллект в свои платформы. В частности, Universal Music Group (UMG) объявила о партнерстве с NVIDIA для внедрения модели Music Flamingo в свой каталог. Система позволит анализировать композиции и искать треки по эмоциональным характеристикам и культурному контексту.