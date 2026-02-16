На «Киевстар ТВ» состоялась премьера сериала «Белла Вита»

На платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ» вышла онлайн-премьера сериала «Белла Вита» — украинского проекта о любви, непростых жизненных решениях и случайных обстоятельствах, которые могут коренным образом изменить судьбу.

Главная героиня — дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук (Полина Василина), которая планирует открыть собственный салон и продолжить семейную традицию. Ее жизнь неожиданно меняется после свадьбы влиятельного предпринимателя Владислава Сикорского (Сергей Стрельников), где она случайно становится гостьей. Бегство настоящей невесты ставит церемонию под угрозу срыва, поэтому Вита соглашается временно ее заменить. Но импровизированная роль перерастает в настоящее бракосочетание.

После этого героиня попадает в водоворот личных конфликтов и деловых интриг мужа. В то же время в ее жизни снова появляется Роман (Григорий Бакланов) — друг детства, с которым они когда-то планировали общее будущее. Эта встреча создает любовный треугольник и заставляет персонажей делать сложный выбор между прошлым и настоящим.

Сюжет сериала раскрывает темы фиктивного брака, скрытых намерений и эволюции отношений между героями. Создатели проекта затрагивают вопросы доверия и ответственности в ситуации, когда обстоятельства постоянно меняют правила взаимоотношений между людьми.

Напомним, 15 января «Киевстар ТВ» показал эксклюзивную премьеру детективного триллера «Тихая Нава» — первого украинского сериала в жанре true crime. Проект рассказывает о борьбе с коррупцией в правоохранительной системе и замалчивании преступлений сексуального характера в небольшом провинциальном городке.